„Unde eram în vagon era fum, atât am văzut. În spate nu am văzut. Ne-am dat seama de momentul de panică după ce ne-au scos. Era fum mult, mi s-au înmuiat picioarele. Cam 10-20 de minute a durat până am ieşit de acolo”, a povestit femeia, care a precizat: „Am fost panicată și am ieşit mai repede”.

Un tren care a plecat din Piaţa Romană către Berceni s-a defectat marţi dimineață, producându-se degajări mari de fum. Potrivit Metrorex, călătorii aflaţi în trenul defect au forţat deschiderea uşilor, fapt ce a condus la blocarea trenului în tunel.

Pasagerii aflaţi în garnitura de metrou defectă au fost evacuaţi, iar ISU a transmis că a fost un incendiu produs la o ramă de metrou, care a fost stins în mai puțin de o oră. 172 de persoane au fost evacuate, 25 au primit îngrijiri medicale și două au fost transportate la spital.

