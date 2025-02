Cauzele evenimentului nu sunt deocamdată clare. Se știe însă că aeronava companiei Delta Airlines transporta aproximativ 80 de pasageri și plecase din Statele Unite.

Toate persoanele aflate la bordul zborului Delta de la Minneapolis au supraviețuit accidentului, dar încă nu este clar cum s-a răsturnat aeronava. În interior, pasagerii care purtau centura de siguranță au fost suspendați de pe scaunele lor.

Atât compania aeriană, cât și șeful pompierilor de la Aeroportul Toronto, Todd Aitken, au precizat că 18 persoane au fost rănite în accident și au fost transportate la spitalele din zonă.

Un copil se află pe lista persoanelor rănite, dar este în stare bună, au declarat reprezentanții spitalului din Toronto.

#BREAKING🔥‼️: A Delta Airlines CRJ 900 crashed and settled upside down at Toronto Pearson Airport.



Thankfully, ALL passengers survived and are accounted for. That is great news!

