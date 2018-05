Coșmarul a început pentru elevii unui liceu din Santa Fe, la ora 7:30 (ora 15:30, ora României), după ce s-au auzit cinci focuri de armă dintr-o sală de clasă în care avea loc un curs de artă, notează Houston Chronicle.

Unii dintre elevi au auzit alarma de incendiu și au crezut că e vorba despre o simulare. Profesorii le-au spus însă să fugă spre depozitul teatrului școlii, unde s-au ascuns aproape 45 de minute până în momentul în care au fost evacuați de trupele SWAT (trupe speciale).

Elevii au povestit că s-au speriat teribil, după ce agresorul a deschis focul.

„Eram în clasă și am auzit zgomote foarte puternice. Eram deorientat, însă, după ce am auzit țipete, mi-am dat seama ce s-a întâmplat și am fugit. Am vorbit aproape 30 de minute cu mama, în acel moment”, a spus un alt tânăr.