Incendiul de la Crans-Montana: medicamente vitale, transportate de urgență cu un Maserati de 630 de cai putere

Luni dimineață, carabinierii din Milano au primit o misiune de importanță crucială: preluarea unor medicamente ajunse la Spitalul San Martino din Genova, necesare pentru tratamentul victimelor incendiului de la Crans-Montana, internate la Policlinico di Milano, în Italia.

Pentru a reduce la minimum timpul de transport, forțele de ordine au apelat la cel mai puternic vehicul din flota lor: un supercar Maserati MCPura, echipat cu un motor V6 biturbo Nettuno, capabil să dezvolte 630 de cai putere.

Potrivit publicației Mi Tomorrow, bolidul dispune de tehnologii de ultimă generație și are un preț estimat la aproximativ 230.000 de euro.

Vehiculul este imposibil de trecut cu vederea, însă, în acest caz, nu luxul a fost miza, ci viteza și eficiența.

Bolidul de 230.000 de euri a fost oferit gratuit de Stellantis

Agenția italiană de presă Ansa precizează că Maserati MCPura este un vehicul pus gratuit la dispoziția forțelor de ordine de grupul Stellantis.

Mașina face parte dintr-un program special prin care carabinierii au primit mașini de mare performanță, alocate unităților radio mobile din marile orașe, pentru misiuni de serviciu public cu impact social ridicat, precum transport de organe pentru transplant, transport de sânge sau livrarea de medicamente esențiale în situații de urgență.

Misiune „delicată” pentru tinerii arși în clubul Constellation

Transportul medicamentelor, provenite din mai multe țări, a avut loc în cursul dimineții, iar echipajele medicale le așteptau cu urgență pentru tratarea pacienților răniți grav.

Carabinierii nu au făcut public timpul exact în care a fost parcurs traseul, însă pe pagina oficială de Facebook au subliniat caracterul vital al misiunii: „Furnizarea de medicamente de urgență pentru tinerii internați la Milano în urma accidentului de la Crans-Montana. În această dimineață, Unitatea Radio Mobilă a Carabinierilor din Milano a îndeplinit o misiune delicată, realizând un transport vital la bordul unui Maserati MCPura”.

Bilanț devastator după incendiul de la Crans-Montana

Incendiul care a cuprins barul Le Constellation în noaptea de Revelion, la Crans-Montana, a ucis 40 de oameni, dintre care 34 au fost găsiți pe scara îngustată în 2015 în urma unui renovări în regie proprie.

Vârsta medie a victimelor: 19 ani.

Inițial, au fost raportați 119 răniți, însă numărul a fost revizuit la 116. Printre aceștia se aflau 68 de elveţieni, 21 de francezi, 10 italieni, patru sârbi şi doi polonezi.

Cetăţeni din Belgia, Portugalia, Republica Cehă, Australia, Bosnia-Herţegovina, Republica Congo şi Luxemburg se aflau, de asemenea, printre cei răniţi în tragedie. Au fost patru răniţi cu dublă cetăţenie, respectiv franceză-finlandeză, elveţiană-belgiană, franceză-italiană şi filipineză-italiană.

Cei mai grav arşi au fost transportaţi cu elicopterul la centre specializate în tratarea arsurilor din Elveţia şi din străinătate. Guvernul elveţian a anunțat că 35 de pacienţi au fost transferaţi la clinici specializate din Germania, Franţa şi Italia, precum şi din Belgia.

Jacques Moretti, patronul localului, a fost reținut pe 9 ianuarie 2026, fiind suspectat de intenția de a fugi, în timp ce soția sa este cercetată în libertate, cu brățară de monitorizare la gleznă.

