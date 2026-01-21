Incendiul de la Crans-Montana: medicamente vitale, transportate de urgență cu un Maserati de 630 de cai putere

Luni dimineață, carabinierii din Milano au primit o misiune de importanță crucială: preluarea unor medicamente ajunse la Spitalul San Martino din Genova, necesare pentru tratamentul victimelor incendiului de la Crans-Montana, internate la Policlinico di Milano, în Italia.

Pentru a reduce la minimum timpul de transport, forțele de ordine au apelat la cel mai puternic vehicul din flota lor: un supercar Maserati MCPura, echipat cu un motor V6 biturbo Nettuno, capabil să dezvolte 630 de cai putere.

Potrivit publicației Mi Tomorrow, bolidul dispune de tehnologii de ultimă generație și are un preț estimat la aproximativ 230.000 de euro.

Vehiculul este imposibil de trecut cu vederea, însă, în acest caz, nu luxul a fost miza, ci viteza și eficiența.

Bolidul de 230.000 de euri a fost oferit gratuit de Stellantis

Agenția italiană de presă Ansa precizează că Maserati MCPura este un vehicul pus gratuit la dispoziția forțelor de ordine de grupul Stellantis.

Mașina face parte dintr-un program special prin care carabinierii au primit mașini de mare performanță, alocate unităților radio mobile din marile orașe, pentru misiuni de serviciu public cu impact social ridicat, precum transport de organe pentru transplant, transport de sânge sau livrarea de medicamente esențiale în situații de urgență.

Misiune „delicată” pentru tinerii arși în clubul Constellation

Transportul medicamentelor, provenite din mai multe țări, a avut loc în cursul dimineții, iar echipajele medicale le așteptau cu urgență pentru tratarea pacienților răniți grav.

Carabinierii nu au făcut public timpul exact în care a fost parcurs traseul, însă pe pagina oficială de Facebook au subliniat caracterul vital al misiunii: „Furnizarea de medicamente de urgență pentru tinerii internați la Milano în urma accidentului de la Crans-Montana. În această dimineață, Unitatea Radio Mobilă a Carabinierilor din Milano a îndeplinit o misiune delicată, realizând un transport vital la bordul unui Maserati MCPura”.

Bilanț devastator după incendiul de la Crans-Montana

Incendiul care a cuprins barul Le Constellation în noaptea de Revelion, la Crans-Montana, a ucis 40 de oameni, dintre care 34 au fost găsiți pe scara îngustată în 2015 în urma unui renovări în regie proprie.

Vârsta medie a victimelor: 19 ani.

Inițial, au fost raportați 119 răniți, însă numărul a fost revizuit la 116. Printre aceștia se aflau 68 de elveţieni, 21 de francezi, 10 italieni, patru sârbi şi doi polonezi.

Cetăţeni din Belgia, Portugalia, Republica Cehă, Australia, Bosnia-Herţegovina, Republica Congo şi Luxemburg se aflau, de asemenea, printre cei răniţi în tragedie. Au fost patru răniţi cu dublă cetăţenie, respectiv franceză-finlandeză, elveţiană-belgiană, franceză-italiană şi filipineză-italiană.

Cei mai grav arşi au fost transportaţi cu elicopterul la centre specializate în tratarea arsurilor din Elveţia şi din străinătate. Guvernul elveţian a anunțat că 35 de pacienţi au fost transferaţi la clinici specializate din Germania, Franţa şi Italia, precum şi din Belgia.

Jacques Moretti, patronul localului, a fost reținut pe 9 ianuarie 2026, fiind suspectat de intenția de a fugi, în timp ce soția sa este cercetată în libertate, cu brățară de monitorizare la gleznă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
GSP.RO
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
GSP.RO
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Harta zonelor lovite de fenomene meteo extreme. Avertizare generală ANM de ger cu temperaturi de până la -20 de grade Celsius
Știri România 10:22
Harta zonelor lovite de fenomene meteo extreme. Avertizare generală ANM de ger cu temperaturi de până la -20 de grade Celsius
Marinar dispărut de pe o barjă aflată pe Dunăre. Operațiune amplă de căutare-salvare a pompierilor din Teleorman
Știri România 10:07
Marinar dispărut de pe o barjă aflată pe Dunăre. Operațiune amplă de căutare-salvare a pompierilor din Teleorman
Parteneri
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Adevarul.ro
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Poate renunța România la parteneriatul strategic cu SUA? Poziția ambiguă a președintelui Nicușor Dan pe subiectul Groenlanda. „O ocazie să tăcem strategic”
Fanatik.ro
Poate renunța România la parteneriatul strategic cu SUA? Poziția ambiguă a președintelui Nicușor Dan pe subiectul Groenlanda. „O ocazie să tăcem strategic”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Elle.ro
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Unica.ro
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

De la ce pornesc conflictele între Elena Gheorghe și soțul ei, după 14 ani de căsnicie. Artista rupe tăcerea. „Am făcut niște reguli”
Stiri Mondene 10:12
De la ce pornesc conflictele între Elena Gheorghe și soțul ei, după 14 ani de căsnicie. Artista rupe tăcerea. „Am făcut niște reguli”
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Stiri Mondene 09:29
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Băiat de 15 ani, găsit îngropat într-o grădină din Timiş. Alţi doi minori, suspectaţi că l-au ucis
ObservatorNews.ro
Băiat de 15 ani, găsit îngropat într-o grădină din Timiş. Alţi doi minori, suspectaţi că l-au ucis
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
GSP.ro
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
GSP.ro
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
Parteneri
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax.ro
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani
KanalD.ro
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani

Politic

Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: „Din momentul ăsta voi vorbi”
Politică 20 ian.
Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: „Din momentul ăsta voi vorbi”
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Politică 20 ian.
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Toate calculele și programul
Fanatik.ro
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Toate calculele și programul
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința