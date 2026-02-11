Ulterior, exemplarului emblematic i s-a radiat înregistrarea din Registrul Public Auto (PRA) și a fost dus în străinătate. Proprietarul de drept era un pasionat de automobile istorice și păstrase modelul 33 Stradale în condiții impecabile.

Parchetul din Milano a deschis o anchetă

Avocații moștenitorilor au avansat ipoteza că familia mortului ar fi putut fi victima unei extorcări și că s-ar fi comis și infracțiunea de fals, pentru a face bunul de negăsit. Având în vedere valoarea bunului mobil, nu este surprinzător că ar fi putut avea loc un act ilegal.

Mașina fusese parcată timp de decenii, fiind păstrată într-un garaj specializat al unui prieten al proprietarului. După moartea pasionatului de Alfa Romeo, familia ar fi fost supusă unor presiuni constante, apeluri telefonice și amenințări cu procese de milioane de euro.

Sub presiunea acestor intimidări, moștenitorii ar fi decis să vândă automobilul, iar soția defunctului, aflată într-o stare de vulnerabilitate extremă din cauza unor probleme de sănătate, a semnat actele.

Imediat după vânzare, exemplarul de Alfa Romeo și-ar fi schimbat proprietarul în favoarea unei noi societăți, create în acest scop. În acel moment, una dintre extrem de rarele mașini 33 Stradale a fost radiată din Registrul Public Auto și exportată în străinătate, după declararea pierderii plăcuțelor de înmatriculare.

La finalul acestei operațiuni, mașina a devenit de negăsit, nemaiputând nici măcar să circule pe drumurile publice.

Familia ar fi tratat cu prea multă superficialitate întreaga operațiune de vânzare. Când moștenitorii au realizat gravitatea situației, au depus plângere la Parchetul din Milano și au lansat un apel disperat, solicitând oricui deține informații despre vehicul să le comunice avocaților care îi reprezintă.

Ce este modelul Alfa Romeo 33 Stradale

Modelul Alfa Romeo 33 Stradale este considerat de pasionații mărcii o mașină legendară, inclusiv datorită raportului său greutate–putere. A fost produs în 18 exemplare, între 1967 și 1969.

La acea vreme activau personalități remarcabile precum Franco Scaglione, designer strălucit și autor al proiectului împreună cu Carrozzeria Marazzi. Alfa Romeo 33 a devenit un reper al automobilismului mondial, mai ales datorită liniilor sale sinuoase și elegante.

Un simbol al Made in Italy care, la peste o jumătate de secol distanță, își păstrează farmecul unic. A fost primul model care a introdus portierele cu deschidere tip „fluture”, articulate la nivelul plafonului.

Soluția a devenit ulterior foarte populară în competițiile automobilistice, facilitând accesul piloților în habitaclu. Șasiul, motorul și cutia de viteze au fost concepute de departamentul de competiții al Alfa Romeo.

Performanțele modelului 33 Stradale

Mașina avea un motor de curse, montat în mijloc, cu 8 cilindri, mic ca volum dar extrem de performant, capabil să urce la turații foarte mari, motiv pentru care 33 Stradale era atât de rapidă și specială.

A fost proiectat de directorul de proiectare mecanică al Alfa Romeo, Giuseppe Busso, și ulterior dezvoltat de Autodelta, condusă de Carlo Chiti, cofondator și responsabil al diviziei.

Pe scurt, era un motor construit ca pentru curse, extrem de avansat tehnic pentru anii 60. Pe circuit era mai agresiv și mai puternic, iar pe șosea era adaptat pentru utilizare normală, dar rămânea o mașină extrem de performantă.

Guvernul a anunțat rezultatele tăierilor începute de Ilie Bolojan acum jumătate de an la Palatul Victoria
Știri România 10:47
Guvernul a anunțat rezultatele tăierilor începute de Ilie Bolojan acum jumătate de an la Palatul Victoria
Apel către Guvernul Bolojan de la un primar din Republica Moldova: „România trebuie să fie prezentă aici în continuare. Niciun teren nu stă gol și dacă nu vin unii, vin alții" 
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Apel către Guvernul Bolojan de la un primar din Republica Moldova: „România trebuie să fie prezentă aici în continuare. Niciun teren nu stă gol și dacă nu vin unii, vin alții” 
Câte kilograme a slăbit Oana Radu într-o săptămână: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede"
Stiri Mondene 11:07
Câte kilograme a slăbit Oana Radu într-o săptămână: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede”
Călin Donca, acuzat că și-a „regizat" accidentarea la „Survivor România" 2026. Marian Godină rupe tăcerea. „A aflat de venirea mea aici"
Stiri Mondene 10:26
Călin Donca, acuzat că și-a „regizat” accidentarea la „Survivor România” 2026. Marian Godină rupe tăcerea. „A aflat de venirea mea aici”
CCR a amânat a cincea oară verdictul la al doilea proiect al pensiilor speciale. Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD și aflat în concediu, a fost prezent
Politică 10:52
CCR a amânat a cincea oară verdictul la al doilea proiect al pensiilor speciale. Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD și aflat în concediu, a fost prezent
Curtea de Apel București este așteptată să decidă azi în privința legalității numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, după trei amânări
Politică 07:09
Curtea de Apel București este așteptată să decidă azi în privința legalității numirii judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR, după trei amânări
