„Incendiul a izbucnit inițial la un autoturism și s-a extins parțial la alte două autoturisme parcate în imediata apropiere. Pompierii au stins însă flăcările în limitele găsite și nu au existat persoane care să necesite îngrijiri medicale”, a anunțat ISU Cluj.

Cauza probabilă a incendiului din Cluj este o defecțiune electrică, ce a provocat daune majore autoturismului inițial, în timp ce celelalte două au suferit pagube minore.

Intervenția rapidă a pompierilor din Cluj a prevenit alte distrugeri semnificative.

