Un Ford Focus s-a defectat și a rămas blocat pe șina de cale ferată

Până la 600 de pasageri au fost evacuați în centrul Poloniei, după ce un Ford Focus s-a defectat și a fost lovit de două trenuri simultan. Incidentul s-a produs pe șina de cale ferată din orașul Błonie, lângă Varșovia.

Poliția a sosit rapid la fața locului și „împreună cu șoferul și pasagerii au încercat să împingă mașina de pe șine, dar nu au reușit”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției locale, Ewelina Gromek-Ocwieja, pentru Agenția Poloneză de Presă.

Fordul Focus a fost lovit de două trenuri simultan

Mașina, defectă pe șine, a fost lovită de un tren Intercity ce circula de la Szczecin către Rzeszow, fiind împinsă pe o a doua linie feroviară, unde a fost lovită de un alt tren Intercity ce mergea spre Berlin. Mașina a fost complet distrusă după ce a fost lovită de două trenuri simultan.

Până la 600 de pasageri de tren au fost evacuați duminică după o coliziune între două trenuri și un autoturism pe o trecere de cale ferată în centrul Poloniei, informează portalul polonez de știri Tvpworld.com.

„Vehiculul a fost lovit de un tren Intercity care circula de la Szczecin Glowny către Rzeszow Glowny. Mașina a fost împinsă pe o a doua linie de cale ferată, unde a fost lovită de un alt tren Intercity care mergea de la Varșovia la Berlin”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt al poliției poloneze.

Ce s-a întâmplat cu șoferul Fordului și pasagerii din cele două trenuri

Din fericire, nu au fost raportate victime. Șoferul și pasagerii au reușit să părăsească vehiculul înainte de impact. Aproximativ 400 de pasageri din primul tren și 200 din al doilea au fost evacuați în siguranță.

Pasagerii au fost transportați cu autobuze spre stațiile apropiate pentru a-și continua călătoria. Potrivit portalului polonez de știri, coliziunea a provocat un incendiu care a cuprins mașina și o parte dintr-un tren, afectând infrastructura feroviară.

În urmă cu un an, o altă mașină a fost salvată în ultimul moment după ce s-a stricat și a rămas blocată pe o șină de cale ferată, tot în Polonia. La acel moment, un prieten al șoferului care se afla în zonă a intervenit imediat.

