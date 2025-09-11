În urma coliziunii dintre mașină și tractor, o persoană a fost declarată decedată, iar alte două au fost rănite, necesitând transportul la spital.

„Pe data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la faptul că pe D.N. 3, în apropierea localității Dervent, a avut loc un accident rutier.

Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism și un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă ce nu ar fi fost semnalizat corespunzător. În urma accidentului a decedat o persoană, pasageră în autoturism. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetarea la fața locului este în curs de desfășurare. Din cauza accidentului rutier, traficul este blocat”, conform IPJ Constanța.

De asemenea, un microbuz și o mașină au fost implicate marți dimineața, 9 septembrie 2025, într-un accident în județul Constanța. A fost activat planul roșu de intervenție.



