Pompa de carburant, aproape smulsă din fundație

Accidentul s-a produs în jurul orei 18:30, pe Friedrich-Ebert-Straße, în cartierul Duisburg-Beeck. Conform informațiilor publicate de nonstopnews.de, un Volkswagen cu numere românești, a intrat în benzinărie și s-a izbit puternic de o pompă de carburant.

În urma impactului, instalația a fost grav avariată și aproape smulsă din fundație.

Șoferul și doi pasageri au coborât din vehicul și luat-o la fugă pe jos într-o direcție necunoscută, abandonând mașina la locul accidentului. Poliția germană a transmis că cei trei sunt căutați, fiind declanșată o amplă operațiune pentru identificarea lor.

Benzinăria a fost închisă după accident

În momentul impactului, în benzinărie se aflau mai multe persoane, însă nimeni nu a fost rănit.

La fața locului au intervenit echipaje numeroase de poliție și pompieri. Pompierii au securizat imediat zona din cauza riscului provocat de scurgerile de combustibil și de avarierea pompei.

Vehiculul implicat în accident a fost îndepărtat de lângă pompă pentru verificarea instalației și a eventualelor scurgeri periculoase, benzinăria fiind închisă temporar pentru intervenția echipelor de urgență și pentru efectuarea verificărilor tehnice.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Deocamdată, autoritățile nu au precizat motivele pentru care ocupanții mașinii au fugit imediat după impact.

