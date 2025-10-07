Descoperirea a fost făcută luni, 6 octombrie 2025, în Portul Constanța, atunci când polițiștii și vameșii au verificat un container sosit din Emiratele Arabe Unite.

„În data de 06.10.2025, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța, în cooperare cu inspectori din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, au efectuat controlul asupra unui container sosit din Emiratele Arabe Unite, având ca destinatar o societate comercială din România.

Cu această ocazie, a fost descoperit în interiorul acestuia, un triciclu cu motor, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că acesta este semnalat de către autoritățile din Canada ca bun căutat în vederea confiscării”, se arată într-un comunicat al Poliției de Frontieră.

Potrivit polițiștilor, autovehiculul are o valoare de aproximativ 100.000 de lei (n.r. – 20.000 de euro) și a fost indisponibilizat la sediul Poliției pentru continuare cercetărilor.

