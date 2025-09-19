Totul a început joi, 18 septembrie 2025, atunci când polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Constanţa Sud au verificat o autoutilitară aflată în incinta unui operator portuar. În urma controlului, au apărut suspiciuni legate de seriile de șasiu și documentele de înmatriculare ale autoturismelor.

„Verificările au relevat nereguli privind seriile de şasiu şi documentele de înmatriculare, iar consultarea bazelor de date a confirmat că două dintre vehicule erau semnalate ca fiind furate din Spania. Autoturismele, estimate la o valoare de 200.000 de euro, urmau să fie exportate în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare). Acestea au fost indisponibilizate la sediul instituţiei pentru continuarea cercetărilor”, a transmis Poliția de Frontieră Română.

Tot pe 18 septembrie 2025, polițiștii de frontieră au identificat un alt autoturism furat, de această dată semnalat de autoritățile din Franța. Incidentul a avut loc la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, unde un bărbat de 37 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, s-a prezentat pentru formalitățile de trecere a frontierei.

În urma verificărilor, s-a descoperit că vehiculul condus de acesta, evaluat la 45.000 de euro, figura ca fiind furat. Mașina a fost reținută pentru cercetări, iar polițiștii continuă investigațiile pentru infracțiunea de tăinuire.

Amintim că poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit pe 15 august, în Portul Constanţa, trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Danemarca şi Norvegia.

