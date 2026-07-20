Bergen, al doilea oraș ca mărime din Norvegia, este celebru pentru peisajele sale spectaculoase, dar și pentru costul de viață deosebit de ridicat. Pentru fanii care vor să fie alături de echipă pe stadion, nota de plată se anunță extrem de piperată chiar și pentru cheltuielile zilnice de bază.

Cât costă o bere și o masă în oraș

Berea, una dintre băuturile preferate ale microbiștilor în deplasări, are un preț care poate schimba radical bugetul de vacanță. Dacă în România o bere la terasă costă în medie între 15 și 20 de lei, în puburile din Bergen o halbă de 0,5 litri ajunge la aproximativ 119 coroane norvegiene, adică aproape 50 de lei.

În zonele centrale sau în localurile mai pretențioase, prețul poate urca chiar până la 170 de coroane, depășind 70 de lei. Nici varianta cumpărăturilor din supermarket nu este ieftină, o sticlă de bere costând între 13 și 17 lei.

Mesele în oraș pun, de asemenea, o presiune uriașă pe buzunarele fanilor. Un singur fel principal la un restaurant mediu variază între 85 și 125 de lei (200-300 de coroane).

Chiar și opțiunile mai rapide sunt costisitoare: un meniu la McDonald’s depășește 60 de lei, o cafea înainte de meci costă în jur de 22 de lei, iar un răcoritor de 0,33 litri ajunge la 15-18 lei.

Prețurile din supermarketurile norvegiene sunt și ele ridicate comparativ cu cele din România. O pâine simplă costă în jur de 15 lei, un litru de lapte se apropie de 10 lei, iar un cofraj de 12 ouă ajunge la 30 de lei. De asemenea, un bilet pentru transportul public, inclusiv cel pentru linia de tramvai care leagă aeroportul de centrul orașului, costă aproximativ 21 de lei.

Bugetul zilnic pentru un suporter în Norvegia

Pentru un fan român care dorește să limiteze cheltuielile și alege să cumpere mâncare în principal din supermarket, bugetul minim zilnic este de aproximativ 210-300 de lei.

În schimb, pentru cineva care dorește să mănânce o dată la restaurant, să bea două beri la terasă și să folosească mijloacele de transport în comun, suma zilnică urcă rapid între 400 și 550 de lei.

Aceste calcule nu includ cazarea și biletele de avion. Astfel, o ședere scurtă de două sau trei zile în Norvegia pentru a susține Universitatea Cluj poate scoate din buzunarele unui suporter câteva mii de lei.

Traseu complicat

Peste nivelul ridicat al prețurilor se adaugă și dificultățile de logistică. Bergen se află la o distanță de peste 2.600 de kilometri de Cluj-Napoca, iar absența curselor aeriene directe complică semnificativ deplasarea.

Majoritatea fanilor vor fi nevoiți să schimbe unul sau două avioane pentru a ajunge la destinație, ceea ce va crește atât durata călătoriei, cât și prețul biletelor de avion.

Deși duelul cu Brann Bergen promite un spectacol sportiv de calitate, călătoria în Norvegia reprezintă un adevărat test financiar și de rezistență pentru galeria clujeană.

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