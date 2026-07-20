Unde a apărut Fulgy după ce a fost externat de la Spitalul Obregia. Dat de gol de un live de pe TikTok

Recent, fanii au observat că Fulgy ar fi pe drumul bun, după ce Ioniță de la Clejani l-ar fi luat sub aripa lui protectoare. Mai exact, fiul Clejanilor este supravegheat aproape în permanență de părinții lui și chiar merge alături de aceștia la evenimente.

Într-un live postat zilele trecute pe TikTok, Fulgy a putut fi văzut în timp ce cântă la orgă la un concert susținut de Viorica și Ioniță de la Clejani. Alături de ei s-a aflat și întreaga formație a familiei.

Nu doar o dată în trecut Viorica și Ioniță de la Clejani afirmat că Fulgy este un tânăr foarte talentat, aceștia dezvăluind inclusiv că fiul lor a făcut multe studii în străinătate.

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În luna iunie, la scurt timp după ce a fost externat din Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din București, Fulgy dezvăluia pe TikTok faptul că a ieșit din spital, însă nu a vrut să spună unde se află.

„Mă adresez exact ca un lord, pentru că vedeți câți oameni sunteți. N-o să stau mult pe live. Și anunțați-mă când ați dat drumul la filmare, să mă înregistrați. Am ieșit de la Obregia, nu mai sunt acolo și cam asta am avut de spus, fraților. Aveți grijă de voi, de familiile voastre, de copiii voștri. Iar eu sunt bine, mersi! Tot timpul am fost și sper să ajung… nu că viral, că așa m-am născut. Trebuie să înțelegeți treaba asta. Deci, încă o dată mă repet: nu mai sunt în spital. Unde sunt nu vă zic nici de-al dracu și eu sunt numărul 1 posibil”, spunea fiul Clejanilor.

Fulgy fusese internat în Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din București după ce în timpul unui live pe TikTok a afirmat că vrea să arunce în aer blocul în care locuiește.

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