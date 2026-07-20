O comparație a audiențelor TV înregistrate de meciurile de fotbal transmise în direct la Campionatul Mondial din 2026 cu cele înregistrate la Campionatul Mondial din 2022 este riscantă și neprofesionistă. Aceasta poate conduce la verdicte și concluzii eronate. Să compari ratingurile doar de dragul de a stabili „cine a fost mai tare în sondaje” este o ambiție naivă.

În primul rând, cele două competiții au avut formate diferite. La ultima ediție a Campionatului Mondial s-au jucat 104 partide, în timp ce în 2022 s-au disputat doar 64. Perioadele de desfășurare au fost, de asemenea, diferite: iunie–iulie pentru CM 2026 și noiembrie–decembrie pentru CM 2022. Consumul de televiziune și comportamentul telespectatorilor din România sunt complet diferite în aceste intervale. 

În plus, un aspect foarte important este că orele de difuzare au fost favorabile campionatului din Qatar. Apoi, trebuie luată în calcul și forța brandului TV care a difuzat meciurile. Antena 1 și Antena 3, care au transmis CM 2026, sunt branduri mai puternice decât TVR 1 și TVR 2, care au difuzat CM 2022. Nu în ultimul rând, un rol important îl joacă valoarea spectacolului fotbalistic, mai ales în fazele finale ale competiției.

Dacă, din ambiția de a demonstra „cine a fost mai tare”, în această comparație sunt introduse și cele 51 de meciuri de la EURO 2024, atunci va rezulta… o ciorbă indigestă. 

Comparația cu turneul final al Campionatului European din Germania, transmis de Pro TV și Pro Arena, este complet nepotrivită, deoarece la competiție a participat și naționala României, iar ratingurile au atins, în mod firesc, niveluri record. 

De exemplu, partida România – Olanda a avut o audiență medie de 4,86 milioane de telespectatori pe minut la nivel național, conform măsurătorilor Kantar Media. Un rating istoric pentru piața TV din România.

Dacă există o comparație care poate fi făcută cu mai multă prudență, aceasta privește meciurile din fazele finale, unde miza sportivă este comparabilă. Chiar și aici, însă, diferențele de context trebuie avute în vedere. 

Astfel, finala Spania – Argentina a înregistrat o audiență medie de 3,49 milioane de telespectatori pe minut, la nivel național, conform măsurătorilor Kantar Media. 

Este, de departe, cel mai urmărit meci de la această ediție și cu mult peste finala Argentina – Franța (2,91 milioane) și finala EURO 2024 (2,94 milioane). Semifinala Spania – Franța de la CM 2026, disputată în SUA, a avut o audiență medie de 2,62 milioane de telespectatori pe minut, în timp ce semifinala Argentina – Croația, de la CM 2022 din Qatar, a înregistrat 1,71 milioane. 

A doua semifinală de la CM 2026, Argentina – Anglia, a fost urmărită, în medie, de 2,61 milioane de telespectatori pe minut, față de 1,70 milioane în cazul partidei Franța – Maroc, de la CM 2022. La EURO 2024, semifinalele Olanda – Anglia și Spania – Franța au avut audiențe medii de 2,53 milioane, respectiv 2,27 milioane de telespectatori pe minut.

Datele sugerează că în România există un nucleu fidel de telespectatori pasionați de fotbal, care urmăresc marile meciuri indiferent de competiție. În cazul celor trei turnee analizate, partidele cu miză ridicată și-au găsit de fiecare dată publicul.

Publicul microbist a îmbătrânit pe telecomandă

În locul duelului ratingurilor celor trei competiții fotbalistice, care conduce la concluzii discutabile, este mai util să analizăm cine a urmărit Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Care a fost profilul telespectatorilor din România? 

Acest profil poate fi comparat, cu precauție, cu cel al publicului de la CM 2022 și EURO 2024. Analiza datelor demografice (sex, educație și vârstă) arată că publicul consumator de fotbal la televizor a îmbătrânit în România. Nu este o noutate: telespectatorii care consumă programe TV prin televiziunea liniară au, în general, vârste înaintate.

Bărbații au fost majoritari la transmisiunile în direct ale meciurilor de la CM 2026. Ei au reprezentat 66% din audiența celor 104 partide difuzate. La CM 2022 din Qatar, ponderea bărbaților a fost și mai ridicată, de 72,2%. Probabil că, în noiembrie–decembrie 2022, femeile au fost mai ocupate cu pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. La meciurile de la EURO 2024, însă, unde a participat echipa națională a României, publicul feminin a fost mai prezent: 35,5%, față de 34% la CM 2026 și 27,8% la CM 2022.

Datele arată că românii cu vârste între 18 și 24 de ani au avut aceeași pondere în audiențele celor trei competiții: 3,5%. O prezență foarte redusă. Trebuie precizat însă că firma Kantar Media nu măsoară, prin sistemul peoplemeter, consumul TV din baruri, terase și alte spații publice, locuri în care tinerii preferă adesea să urmărească meciurile.

Aceeași pondere, în jur de 8%, se regăsește și la categoria de vârstă 25–34 de ani. Nucleul dur al telespectatorilor de la CM 2026 este reprezentat de persoanele cu vârste de peste 65 de ani. Aceștia au reprezentat 33% din audiența meciurilor, un procent superior celui înregistrat la EURO 2024 (30,2%) și la CM 2022 (31%). 

Se știe că pensionarii dorm mai puțin, astfel că au avut disponibilitatea de a urmări meciurile difuzate în cursul nopții sau spre dimineață. Cu titlu informativ, meciul cu cea mai slabă audiență pe Antena 1 a fost Cehia – Mexic, difuzat de la ora 04:00, cu o medie de 139.000 de telespectatori pe minut, la nivel național. Pe Antena 3, meciul Capul Verde – Arabia Saudită, transmisă de la ora 03:00, a avut o audiență medie de doar 19.000 de telespectatori pe minut.

Al doilea grup ca mărime al microbiștilor este reprezentat de persoanele cu vârste între 45 și 54 de ani: 19,5%. Acesta a fost mai mare la EURO 2024 (21,5%).

Segmentul de vârstă 55–64 de ani a reprezentat 15,5% din audiența națională a partidelor de la CM 2026. Este aproape aceeași pondere înregistrată la EURO 2024 (16,4%) și la CM 2022 (16,1%).

În funcție de nivelul de educație, peste jumătate dintre telespectatorii meciurilor de la CM 2026 aveau studii medii (53,8%). Procentul este apropiat de valorile înregistrate la EURO 2024 (54,5%) și la CM 2022 (53,3%). Telespectatorii cu studii superioare au reprezentat 30,8% din audiența CM 2026, un procent mai mare decât la EURO 2024 (28,6%), dar ușor inferior celui de la CM 2022 (32%).

Campionatul Mondial din 2026 a confirmat nu doar că fotbalul rămâne unul dintre puținele programe capabile să adune milioane de români în fața televizorului, ci și că publicul televiziunii liniare (pe telecomandă) continuă să îmbătrânească.

Meciurile de la Campionatul Mondial 2026 cu cele mai mari audiențe la nivel național

PartidaNumărul de telespectatori pe minut (rating național)
Spania – Argentina (finala)3.493.000
Franța – Spania2.620.000
Anglia – Argentina2.619.000
Portugalia – Spania2.096.000
Spania – Belgia1.939.000
Argentina – Egipt1.492.000
Franța – Maroc1.372.000
Mexic – Africa de Sud1.365.000
Spania – Austria1.365.000
Brazilia – Japonia1.316.000

Precizare: Finala mică Anglia – Franța a avut un rating mediu de 1.131.000 telespectatori pe minut, la nivel național, ocupând locul 20 în topul audienței CM 2026.  

Sursa: Kantar Media

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