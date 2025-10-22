Frânări fantomă în Franța: sute de șoferi raportează opriri bruște ale mașinilor în trafic

Sute de șoferi au declarat că au fost victime ale „frânărilor fantomă” în ultimele luni. Mașinile lor se opreau brusc, fără niciun motiv, uneori chiar în mijlocul drumului.

Acesta este noul scandal care zguduie sectorul auto din Franța. Oamenii și-au împărtășit experiențele pe internet, dar este dificil de făcut un calcul exact al incidentelor.

Oficial, Ministerul Transporturilor a primit câteva zeci de sesizări de la începutul verii. Un număr considerat subestimat, potrivit autorităților, având în vedere numeroasele mărturii de pe internet. O șoferiță a creat chiar și un grup pe Facebook, unde peste 700 de persoane au contactat-o deja pentru a descrie aceeași problemă. Pentru a evalua amploarea fenomenului, Ministerul Transporturilor a decis să intervină.

Conform RTL, în următoarele zile va fi publicat pe site-ul instituției un chestionar pentru ca toate persoanele afectate să poată semnala.

Mărci vizate: Peugeot, Skoda, Renault, Tesla, Honda

În paralel, ancheta deschisă în august continuă.

Ministerul Transporturilor efectuează propriile teste pe vehicule și audiază constructorii, furnizorii și experții. Peugeot, Skoda, Renault, Tesla și Honda sunt menționate de șoferi, dar toate refuză să își asume responsabilitatea până la finalizarea expertizelor.

Până acum, nu a fost dovedită existența unui defect al vreunui constructor în mod concret. Totuși, se pare că de vină ar fi sistemul de frânare automată de urgență.

Obligatoriu pe toate mașinile noi din 2022, acesta utilizează senzori și camere pentru a detecta obstacolele și a frâna brusc în caz de coliziune iminentă.

Sfaturi pentru șoferi: Nu dezactivați sistemul de frânare automat

Sunt luate în considerare mai multe ipoteze. În primul rând, condițiile meteorologice. Ploile abundente ar putea afecta senzorii. Aceștia trebuie calibrați corespunzător, deoarece chiar și o mică nepotrivire poate avea consecințe importante. De asemenea, după o coliziune sau înlocuirea parbrizului, de exemplu, recalibrarea este necesară, însă această operațiunea nu este întotdeauna efectuată de service-uri.

Dacă sunteți afectați de frânările automate de urgență, nu dezactivați sistemul singuri. Rămâne un dispozitiv care poate salva vieți.

În caz de dubiu, cel mai bine este să mergeți la service-ul mărcii mașinii dv. pentru a verifica dacă senzorii sunt calibrați, dacă software-ul este actualizat și dacă sistemul funcționează corect.

Directori de la Roșia Montană Gold Corporation, executați silit pentru un credit de 12 milioane de lei. Împrumutul, luat pe firma „de casă" de la Cadastru
Analiză
Știri România 10:00
Directori de la Roșia Montană Gold Corporation, executați silit pentru un credit de 12 milioane de lei. Împrumutul, luat pe firma „de casă" de la Cadastru
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 23 octombrie 2025
Știri România 09:49
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 23 octombrie 2025
Bianca Drăgușanu nu mai vrea al doilea copil. De ce s-a răzgândit: „Am unul deja, să facă cei care nu au". Sofia are nouă ani
Stiri Mondene 10:29
Bianca Drăgușanu nu mai vrea al doilea copil. De ce s-a răzgândit: „Am unul deja, să facă cei care nu au". Sofia are nouă ani
Paula Seling, detalii despre viața sentimentală după divorț: „Sunt veșnic îndrăgostită". Radu Bucura se implică în creșterea fiicei lor
Stiri Mondene 09:45
Paula Seling, detalii despre viața sentimentală după divorț: „Sunt veșnic îndrăgostită". Radu Bucura se implică în creșterea fiicei lor
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
GSP.ro
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
GSP.ro
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?"
Politică 10:28
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?"
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice"
Politică 21 oct.
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice"
