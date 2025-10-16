Poluarea reală, de cinci ori mai mare decât cea din teste

Vehiculele hibride plug-in au fost prezentate ca soluția de tranziție între mașinile pe benzină și cele complet electrice. 

În realitate, potrivit studiului realizat de Transport and Environment, aceste mașini emit cu doar 19% mai puțin CO₂ decât automobilele pe benzină și motorină, departe de estimarea oficială de minus 75% din emisii.

Cercetarea, care a analizat datele de la contoarele de combustibil de la bordul mașinilor înmatriculate în Europa între 2021 și 2023, a descoperit că emisiile reale sunt de 4,9 ori mai mari decât cele raportate în testele de laborator. 

În 2021, diferența era de 3,5 ori, ceea ce arată o creștere îngrijorătoare.

„Emisiile reale cresc, în timp ce emisiile oficiale scad”, a declarat Sofía Navas Gohlke, cercetătoare la Transport and Environment și coautoare a raportului.

„Aceasta este diferența care se agravează și reprezintă o problemă reală. Drept urmare, vehiculele hibride plug-in poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină”.

De ce poluează mașinile hibride mai mult în realitate

Diferențele uriașe sunt explicate prin supraestimarea așa-numitului „factor de utilitate”, adică procentul de kilometri parcurși în mod electric. 

În timp ce producătorii au presupus că 84% dintre kilometri sunt parcurși electric, în realitate doar 27% din condus se face fără arderea de combustibil fosil.

Chiar și atunci când sunt folosite în modul electric, multe modele hibride ard combustibil pentru aproape o treime din distanța parcursă, pentru că motoarele electrice nu sunt suficient de puternice pentru a funcționa singure.

Patrick Plötz, cercetător la Institutul Fraunhofer pentru Cercetarea Sistemelor și Inovației, consideră că studiul aduce „o contribuție foarte utilă” după ani întregi în care industria auto a minimalizat problema.

„Rezultatele demonstrează, fără nicio îndoială, că diferența dintre consumul oficial de combustibil și cel real al vehiculelor hibride plug-in și emisiile de CO₂ este mult, mult mai mare decât în cazul mașinilor pe benzină sau motorină. Orice modificare a politicilor privind vehiculele hibride ar trebui făcută cu cea mai mare atenție și în lumina acestor date”.

Producătorii auto au evitat amenzi de miliarde

Conform raportului, patru mari grupuri auto europene au evitat amenzi de peste 5 miliarde de euro între 2021 și 2023, datorită subestimării intenționate a emisiilor reale.

De asemenea, șoferii de mașini hibride ar plăti cu aproximativ 500 de euro mai mult pe an pentru costurile de combustibil decât indică testele de laborator.

„Afirmațiile îndrăznețe pe care producătorii le fac despre vehiculele lor hibride plug-in sunt în mod clar complet neadevărate”, a declarat Colin Walker, analist în transporturi la Unitatea de Informații pentru Energie și Climă.

Consumatorii sunt păcăliți să creadă că, prin cumpărarea unui PHEV, ajută mediul înconjurător și economisesc bani”, a adăugat el. 

„În realitate, PHEV-urile sunt puțin mai bune decât mașinile obișnuite pe benzină și motorină în ceea ce privește combustibilul pe care îl consumă, CO₂-ul pe care îl produc și costurile lor de funcționare”.

Rezultatele raportului apar într-un moment sensibil, în care industria auto europeană face presiuni asupra UE pentru a relaxa obiectivele de reducere a emisiilor de CO₂ și pentru a amâna interzicerea motoarelor termice din 2035.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat recent că „nu trebuie să existe o reducere drastică în 2035” și a promis să facă „tot ce îi stă în putință” pentru a sprijini industria auto germană.

Mașinile hibride, o soluție intermediară

Mașinile hibride sunt considerate o soluție de tranziție între motoarele termice și cele complet electrice.

Deși ineficiente din punct de vedere tehnic, fiind nevoite să transporte ambele sisteme de propulsie (motor electric + baterie și motor termic + combustibil), au fost susținute economic de autorități prin subvenții ecologice, pentru a facilita adoptarea electromobilității.

„Din punctul lor de vedere, constructorii au văzut în soluția hibridă o șansă nesperată de a-și strecura abil, sub genericul «electrificării» motoarele termice. Ba chiar au reușit să se califice pentru bonusurile ecologice acordate de autorități, pentru «adoptarea electromobilității», prin reducerea emisiilor poluante”, explică Eugen Cocea, expert auto, într-un interviu pentru Libertatea.

Expertul a subliniat că „dacă va fi respectat calendarul electrificării stabilit oficial la nivel european, zilele hibrizilor, ca de altfel și ale motoarelor termice, sunt numărate!”.

