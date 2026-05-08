Germania, Franța și Italia, principalele țări de unde se aduc mașini second hand

Potrivit unui studiu realizat de compania de date auto carVertical, peste 60% dintre mașinile verificate în România sunt importate, iar Germania rămâne principala sursă.

Datele arată că 20,1% dintre mașinile verificate provin din Germania, 11% din Franța, 6,7% din Italia, 5,9% din Belgia, iar 4% din Olanda.

„Țări precum Germania, Franța și Italia au industrii auto foarte dezvoltate. Având în vedere că acolo se vând multe mașini noi, este firesc ca, odată încheiate perioadele de leasing, o parte din aceste vehicule să fie exportate în alte țări”, spune Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical.

9 din 10 mașini din Germania au daune în istoricul auto

Cea mai îngrijorătoare concluzie a studiului realizat de CarVertical este legată de istoricul daunelor.

88% dintre mașinile importate din Germania au înregistrări de accidente, iar procentele rămân ridicate și pentru alte țări: 85,2% în cazul Belgiei, 66,5% pentru Olanda și 36,2% pentru Franța.

Chiar și mașinile din Italia, considerate relativ mai sigure, au o rată de 18,6% vehicule cu daune raportate.

Specialiștii avertizează că nu toate daunele sunt grave, însă unele pot ascunde accidente serioase care afectează siguranța rutieră.

Pe lângă accidente, o altă problemă majoră este manipularea kilometrajului. În Italia, 10,1% dintre vehiculele verificate aveau kilometraj modificat, în Franța 9,9%, în Germania 6,7%, iar în Belgia 7,9%. Această practică duce la prețuri supraevaluate și costuri mari de întreținere pentru cumpărători.

„Prin derularea kilometrajului, vânzătorii necinstiți urmăresc să umfle artificial prețul vehiculelor

pe care le dețin și să facă un profit mai mare. Ca urmare, șoferii neavizați nu numai că plătesc

mai mult decât ar trebui pentru achiziționarea mașinilor, dar vor fi și nevoiți să suporte ulterior

costuri semnificative de întreținere. Fraudele care implică modificarea kilometrajului costă țările

europene milioane de euro în fiecare an.”, arată raportul.

Riscurile apar mai ales atunci când mașinile sunt aduse de intermediari: „Când mașinile sunt aduse într-o țară nouă de către terți, acesta este momentul în care istoricul lor este cel mai des manipulat.”

BMW, Audi și Volkswagen, cele mai riscante mărci importate

În România, cele mai importate mărci sunt BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz și Renault.

Audi are o rată de 11,4% pentru kilometraje modificate. Au urmat modelele Volkswagen cu 10,6%, BMW cu 9,3%, Mercedes-Benz cu 8,2% și Renault cu 5,4%.

BMW înregistrează cea mai mare pondere de daune, de 58,7%. A urmat Audi cu 55,9%, Volkswagen cu 55,1%, Mercedes-Benz cu 51,4% și Renault cu 38,7%.

Mașinile ajung în România prin diferite canale. În unele cazuri, cumpărătorii selectează un vehicul direct de pe platformele de anunțuri din străinătate și îl achiziționează ei înșiși sau prin intermediari. Însă, cel mai des, mașinile sunt importate în țară de către terți și scoase la vânzare înainte de a fi înmatriculate.

„Uneori, o mașină importată este deja înmatriculată local, iar cumpărătorul poate să nu-și dea seama că achiziționează un vehicul proaspăt adus din străinătate. Dacă vânzătorul refuză să dezvăluie istoricul vehiculului sau furnizează doar informații parțiale, acest lucru ar trebui să trezească imediat suspiciuni”, avertizează Matas Buzelis.

Studiul subliniază că lipsa unor baze de date europene unificate face dificilă verificarea istoricului real al unui vehicul odată ce acesta trece granițele.

„Accesul consumatorilor europeni la informații privind vehiculele este limitat în prezent din cauza definiției largi a datelor cu caracter personal conform GDPR. Deși UE face câțiva pași în direcția corectă prin recentele sale propuneri din Digital Omnibus, există riscul ca aceste propuneri incrementale să fie retrase, ceea ce, practic, nu ar ajuta cu nimic la îmbunătățirea transparenței și siguranței pe piața vehiculelor second-hand”, subliniază Matas Buzelis.

Astfel, multe mașini „își resetează practic istoricul” în momentul importului, lăsând cumpărătorii fără acces la informații esențiale.





