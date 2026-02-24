Audi A8, pe primul loc la kilometraj dat înapoi

În 2025, modelul cu cel mai frecvent kilometraj manipulat în România a fost Audi A8.

Potrivit datelor analizate, 20,1% dintre toate modelele Audi A8 verificate aveau kilometrajul modificat. Asta înseamnă că una din cinci mașini Audi A8 se vinde cu kilometrajul modificat. În medie, odometrul acestui model a fost dat înapoi cu 88.156 km.

Pe următoarele locuri în clasament se află:

Toyota Prius – 18,1% dintre mașini aveau kilometrajul manipulat (reducere medie: 181.200 km)

Renault Master – 17,7% (reducere medie: 239.282 km)

BMW 6 Series – 17,7% (reducere medie de 74.187 km)

Audi A7 – 16,8 % (reducere medie: 80.882 km)

Volkswagen Touran – 16,8% (reducere medie: 107.833 km)

Valorile sunt uriașe și pot afecta drastic valoarea reală a mașinii.

Top 20 mașini second-hand din România care au kilometrajul modificat. Foto: carVertical

„Multe dintre aceste modele sunt populare și în alte țări europene. De multe ori, escrocii importă vehicule dintr-o țară în alta și le dau kilometrajul înapoi. Deoarece țările nu schimbă date din istoricul vehiculelor, autoritățile locale de înmatriculare nu pot vedea întotdeauna înregistrările anterioare ale kilometrajului. Din păcate, nici nu există reglementări în curs de aprobare pentru a rezolva această problemă.”, precizează carVertical.

Dacă luăm în calcul toate țările europene incluse în studiu, atunci modelele al căror kilometraj a fost derulat cel mai des sunt Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) și Volvo V70 (9,3%), potrivit sursei citate.

Anul trecut, în țara noastră, Toyota Prius s-a aflat pe primul loc în acest clasament.

Kilometraj dat înapoi cu peste 265.000 de kilometri

Deși Audi A8 conduce la frecvență, cele mai mari reduceri medii de kilometraj au fost identificate la:

Fiat Ducato – 266.752 km în medie

Mercedes-Benz Sprinter – 262.390 km

Renault Master – 239.282 km

Aceste cifre arată că unele vehicule comerciale sunt manipulate masiv înainte de revânzare.

De ce este greu de depistat frauda

Potrivit experților, multe mașini sunt importate din alte țări europene, iar datele despre kilometraj nu sunt întotdeauna partajate între state. Astfel, autoritățile locale nu pot verifica istoricul complet al vehiculului.

„Înregistrările de kilometraj, istoricul daunelor, schimbările de proprietar și alte astfel de informații importante pentru cumpărători rămân adesea captive în bazele de date ale instituțiilor naționale și ale companiilor private. Cumpărătorii nu pot accesa ușor aceste informații, motiv pentru care șoferii din Europa riscă să cumpere mașini grav avariate sau vehicule care au kilometrajul derulat semnificativ. Manipularea kilometrajului este unul dintre principalele motive pentru care șoferii și bugetele naționale pierd extrem de mulți bani anual”, spune Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical.

Ce riscă șoferii

Specialiștii avertizează că mașinile cu kilometraj modificat nu doar că sunt supraevaluate, dar pot genera costuri mari de întreținere.

„Într-un raport de istoric auto, șoferii pot vedea cum a evoluat kilometrajul unei mașini de-a lungul timpului, când a fost manipulat și cu câți kilometri a fost redus. Unele mașini au kilometrajul dat înapoi de mai multe ori pentru a fi mai atractive când sunt scoase la vânzare pe piața mașinilor second-hand. Pe lângă prețul de achiziție umflat artificial, aceste mașini sunt extrem de dificil de întreținut – se vor strica mult mai repede și reviziile sunt greu de programat, neavând acces la valoarea reală a kilometrajului. Dacă cumperi o astfel de mașină și vrei să o vinzi în viitor, sunt șanse mari să suporți scăderea de valoare și să o vinzi la un preț mult mai mic în comparație cu prețul de achiziție”, explică Matas Buzelis.

Modele cu risc mai mic

Nu toate mașinile sunt la fel de vulnerabile la această practică. Dintre primele 20 de modele analizate, cel mai mic risc a fost identificat la:

Peugeot Boxer – 12,1%

Volkswagen Sharan – 12,6%

Mercedes-Benz E-Class – 12,7%

Și un model preferat de români, Volkswagen Passat, se află în top, pe locul 15. 13,2% din aceste mașini verificate aveau kilometrajul modificat în medie cu 91.557 km.

Chiar și în aceste cazuri, procentul rămâne semnificativ.

De altfel, fraudele cu kilometrajul sunt în creștere: România este la coada clasamentului european al transparenței auto. Iar șoferii români plătesc cu 15% mai mult pentru mașinile cu kilometrajul dat înapoi.

Analiza a inclus rapoartele de istoric auto achiziționate de utilizatori între ianuarie și decembrie 2025. Datele privind manipularea kilometrajului au fost grupate pe mărci și modele, apoi convertite în procente.

Concluzia specialiștilor: verificarea istoricului rămâne esențială înainte de achiziția unei mașini second-hand, mai ales în cazul modelelor populare importate din străinătate.

