Cum au dispărut mașinile ieftine

Volkswagen Up, o mașină compactă, populară, care costa circa 12.500 de euro în 2022.

Relativ recent, segmentul mașinilor mici era unul dintre cele mai importante din Europa. Modele precum Volkswagen Up, Toyota Aygo, Peugeot 108, Citroën C1, Ford Ka sau Opel Karl erau gândite tocmai pentru cei care își doreau o mașină simplă și accesibilă.

Unele dintre ele puteau fi cumpărate chiar și cu 9.000-10.000 de euro, mai ales în versiunile de bază.

Astăzi, multe dintre aceste modele au dispărut complet de pe piață. Volkswagen Up a ieșit din producție, la fel ca Peugeot 108 sau Citroën C1. Renault Twingo și Opel Karl au dispărut și ele din oferta producătorilor, iar în locul lor au apărut modele mai scumpe și mai complexe.

Ce mai găsești astăzi sub 15.000 de euro

Potrivit unei analize publicate de ADAC, lista mașinilor noi sub 15.000 de euro a devenit extrem de scurtă.

Printre puținele modele care mai pot fi cumpărate în acest interval de preț se numără: Dacia Sandero, Fiat Panda, Citroën C3 sau Mitsubishi Space Star.

Chiar și în cazul acestor modele, prețul de pornire se apropie de limita de 15.000 de euro, iar majoritatea versiunilor echipate depășesc deja acest prag.

ADAC arată că prețurile mașinilor mici au crescut puternic în ultimii ani. În unele cazuri, creșterea a depășit 30-50% față de nivelul de acum un deceniu.

De ce s-au scumpit atât de mult

Există mai multe motive pentru această schimbare. În primul rând, regulile europene privind siguranța și emisiile au devenit mult mai stricte.

Mașinile noi trebuie să includă sisteme de asistență precum frânare automată de urgență, avertizare la părăsirea benzii sau sisteme de detectare a oboselii șoferului. Toate aceste tehnologii cresc costul de producție, iar pentru mașinile foarte ieftine, profitul devine foarte mic.

În plus, producătorii auto câștigă mai mult din SUV-uri și modele mai mari. Din acest motiv, multe companii au decis să renunțe treptat la cele mai ieftine modele din gamă.

Electrificarea industriei auto a adăugat și ea presiune asupra prețurilor. Bateriile rămân scumpe, iar dezvoltarea noilor platforme electrice implică investiții uriașe.

Ce ar putea schimba piața

BYD Dolphin Surf, o mașină electrică ce costă circa 20.000 de euro. Foto: Northfoto

În timp ce producătorii europeni renunță la mașinile foarte ieftine, unii constructori asiatici încearcă să profite de acest gol din piață.

Mai ales companiile chineze mizează pe modele electrice mai accesibile, care ar putea costa sub 20.000 de euro.

În Europa au început deja să apară astfel de modele, iar unele dintre ele încearcă să reia ideea de mașină simplă și accesibilă.

Rămâne de văzut dacă acestea vor reuși să readucă pe piață segmentul mașinilor ieftine sau dacă, în anii următori, pragul de preț pentru o mașină nouă va continua să crească.

