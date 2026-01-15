BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat cash

Printre cazurile prezentate de ANAF se află cel al unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste provenienţa legală şi trasabilitatea fondurilor.

Controalele vizează situaţii în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziţii de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor şi disciplina financiară.

Până în prezent, potrivit ANAF, au fost finalizate mai multe verificări, în urma cărora au fost constatate abateri de la legislaţia fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat şi efectuarea de plăţi în numerar peste plafoanele legale.

Ce situații au fost descoperite

  • achiziţionarea, în anul 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste provenienţa legală şi trasabilitatea fondurilor
  • tranzacţionarea unui Porsche Panamera la un preţ subevaluat, în condiţiile în care autoturismul fusese achiziţionat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile
  • achiziţia unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, în absenţa unei justificări obiective a resurselor financiare utilizate
  • achiziţionarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 lei, cu plata în numerar, în cadrul unei tranzacţii în care niciuna dintre părţile implicate nu a putut demonstra provenienţa legală a sumelor

Zeci de bolizi, puși sub sechestru

În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligaţiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum şi pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare.

Totodată, bolizii au fost puși sub sechestru asigurător, în vederea recuperării creanţelor fiscale.

De asemenea, într-un alt caz, controalele antifraudǎ au condus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism BMW 740, evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului.

„Având în vedere confirmarea riscurilor fiscale evaluate, DGAF va continua acest tip de acţiuni şi are în vedere extinderea semnificativă a numărului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacţii cu risc fiscal”, au precizat reprezentanții instituției.

Nu în ultimul rând, ANAF acționează pentru „combaterea utilizării fondurilor ilicite, prevenirea evaziunii fiscale şi asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru toţi contribuabilii”.

Adrian Băzăvan a proiectat mesajul „Marș la Moscova!" pe clădiri, în timpul protestelor din București
Știri România 23:21
Știri România 23:21
Adrian Băzăvan a proiectat mesajul „Marș la Moscova!” pe clădiri, în timpul protestelor din București
O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. „Există riscul să apară interferențe", spune șeful Statului Major
Știri România 20:47
Știri România 20:47
O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. „Există riscul să apară interferențe”, spune șeful Statului Major
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa"
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile"
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă": „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat"
Exclusiv
Stiri Mondene 20:00
Exclusiv
Stiri Mondene 20:00
Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă”: „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat”
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 18:12
Stiri Mondene 18:12
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 21:07
Exclusiv
Politică 21:07
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 10:06
Politică 10:06
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
