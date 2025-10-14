ANAF verifică investițiile din țară, dar și din străinătate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intensifică controalele asupra românilor care investesc la bursă. Fiscul vizează veniturile obținute din investiții atât în țară, cât și în străinătate, începând din 2019.

Contribuabilii care au făcut investiții în ultimii ani sunt sfătuiți să verifice dacă au primit notificări de la ANAF. Aceste controale s-au intensificat recent, în contextul creșterii deficitului bugetar.

Blocarea conturilor și poprirea, armele ANAF

Românii care nu depun declarația unică la termen riscă blocarea conturilor sau popriri pe salarii.

Se estimează că între 3-5% dintre români fac astfel de investiții, dar numărul este în creștere.

ANAF își extinde aria de control, vizând și proprietarii de mașini de lux de peste 50.000 de euro, precum și casele de amanet din toată țara. Surse citate de Antena 3 CNN menționează că inspectorii fiscali pot confisca până la 70% din sumele nedeclarate.

Fiscul suspectează că unii proprietari ai acestor afaceri au venituri mai mari decât cele raportate oficial.

