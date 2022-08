Cinci mașini ale jucătorilor de fotbal și ale tehnicienilor lui Aldosivi au fost arse la baza Punta Mogotes pe care clubul o are în orașul Mar del Plata, după înfrângerea împotriva lui Godoy Cruz, la Mendoza. Potrivit unor surse, mașinile aparțin lui José Devecchi, Jonathan Zacarías, Francisco Cerro, Chaco Martínez și unui membru al staff-ului de antrenori.

Vehiculele atacate sunt un Peugeot 308, un VW Polo, o Toyota Etios, un Mercedes Benz A200 și un VW Suran, potrivit ziarului La Capital.

Fotbaliştii lasă de obicei maşinile în acel loc, când trebuie să meargă în alt oraş pentru jocuri, fie cu avionul, fie cu autocarul.

