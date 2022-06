Matthew McConaughey, pledoarie emoţionantă la Casa Albă pentru măsuri privind armele de foc. „Sunt un pas înainte”

Originar din Uvalde, unde a avut loc atacul armat, McConaughey a spus că el și soția sa, Camila Alves, și-au petrecut cea mai mare parte a săptămânii trecute cu familiile copiilor care au fost uciși.

Actorul a arătat imagini cu desenele copiilor și a adus în sala de conferințe tenișii verzi pe care o fetiță îi purta zilnic la școală și pe care desenase cu carioca o inimioară.

Aceiași pantofi au fost folosiți pentru a-i identifica trupul după ce a fost ucisă.

Vizibil emoționat, McConaughey a transmis că trebuie să spună poveștile victimelor pentru a arăta că trebuie luate măsuri pentru a onora viețile celor 19 copii și doi profesori uciși.

El a spus că există acum o „oportunitate” pentru a adopta o reformă semnificativă a legislației privind armele. Actorul a cerut verificări universale ale antecedentelor, ridicând vârsta minimă pentru achiziționarea unui AR-15 la 21 de ani, o perioadă de așteptare pentru achiziționarea de AR-15.

„We start by making the loss of these lives matter.”



In an emotional speech at the White House, Matthew McConaughey called for lawmakers to act on gun reforms — two weeks after a school shooting in his hometown left 19 students and two teachers dead. pic.twitter.com/0BZvgK3omL