Mecanicul de locomotivă părea confuz

Pasagerii trenului au observat comportamentul neobișnuit al mecanicului, care părea confuz, uitând să deschidă ușile pentru călători în stații și pornind trenul cu întârziere, relatează publicația slovacă Aktuality.sk.

„Vineri, în jurul orei 16.00, mecanicul de tren și-a început tura, dar pe parcursul călătoriei a manifestat un comportament neobișnuit”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Miluše Zajícová.

Un martor atent a alertat autoritățile, iar poliția, după ce a interceptat trenul, i-a efectuat mecanicului testele de alcoolemie. Rezultatele au arătat o alcoolemie de 2,83 și 2,81‰.

„Din fericire, nu au existat răniți sau pagube materiale în urma incidentului. În prezent, verificăm dacă s-au produs pierderi financiare din cauza întârzierilor sau a altor perturbări pe linia feroviară”, a adăugat Zajícová.

Niciun pasager nu a fost rănit

Potrivit poliției, în tren se aflau aproximativ 40 de pasageri în momentul incidentului, dar nimeni nu a fost rănit.

Mecanicul a fost dus la spital pentru prelevarea probelor de sânge, confirmându-se prezența alcoolului.

„Comisarul de poliție a demarat procedurile penale pentru infracțiunea de punere în pericol a siguranței publice din neglijență, care prevede interdicția de a mai conduce sau o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la cinci ani”, a mai precizat purtătoarea de cuvânt a poliției cehe.