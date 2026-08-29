Inspecția sub caroserie și scutul metalic

Specialistul spaniol a subliniat că o simplă privire aruncată sub vehicul este suficientă pentru a confirma atenția acordată detaliilor, calitatea ansamblului și rezistența materialelor folosite.

Printre detaliile cel mai intens lăudate se numără protecția metalică de sub caroserie, un element pe care mecanicul îl descrie drept un „adevărat lux” în industria auto actuală, unde mulți producători optează pentru scuturi din plastic.

Popularitatea și raportul preț-calitate

Aprecierea de care se bucură noul Duster în Peninsula Iberică se bazează pe filozofia mărcii de a oferi un pachet tehnic solid la un preț accesibil.

Mecanicul este convins că modelul va deveni un bestseller în Spania, subliniind că „nimeni nu oferă atât de mult pentru atât de puțin”.

„Va fi cea mai vândută mașină din Spania”, este convins expertul auto.

De asemenea, el anticipează că succesul gamei va crește odată cu lansarea fratelui mai mare, Bigster, un SUV de familie mai spațios și mai capabil.

Motorizări, etichetă ECO și dotări esențiale

Noua Dacia Duster pornește de la un preț de aproximativ 20.000 de euro și este disponibilă atât cu tracțiune simplă, cât și integrală (4×4).

Gama de motorizări include opțiuni pe benzină de 122 de cai-putere, versiuni hibride de 140 și 156 de cai-putere, dar și o variantă pe gaz natural.

Toate versiunile acestui model beneficiază de eticheta ECO, un criteriu foarte atractiv pentru șoferii care vor să circule fără restricții în marile orașe.

Dacia își menține politica de a dota vehiculele doar cu elemente esențiale, renunțând la echipările superflue pentru a menține un preț imbatabil și o fiabilitate crescută.