Printre probleme se numărau un rateu la cilindru, erori ale catalizatoarelor și o eroare privind sincronizarea arborelui cotit cu arborii cu came, semn al unei posibile probleme la lanțul de distribuție. În plus, erau raportate erori la galeria de admisie, mecanicii constatând că mai multe clapete care dirijau aerul erau montate greșit în urma unei reparații anterioare.

Din cauza montării greșite, compresorul mecanic al motorului nu funcționa corespunzător. Motorul ajunsese să funcționeze cu prea puțin aer și cu un amestec prea bogat, ceea ce a favorizat apariția depunerilor de carbon și a fumului. În ciuda tuturor acestor probleme, mașina a continuat să fie utilizată și a ajuns la service pe propriile roți.

La demontarea motorului, mecanicii au descoperit numeroase urme de scurgeri, semn că mentenanța acestuia nu fusese una exemplară. Patinele lanțului de distribuție erau rupte, iar lanțul devenise flasc și nu mai putea asigura sincronizarea corectă a arborilor cu came. Mai multe componente ale distribuției erau deja erodate de lanț, ceea ce indica un proces avansat de deteriorare și un risc iminent de cedare completă a motorului.

Mecanicii au găsit și setul de clapete montat greșit, problemă pusă pe seama unei intervenții anterioare și care avusese efecte importante asupra funcționării motorului. Toate componentele necesare au fost înlocuite, iar motorul a fost reasamblat și montat din nou pe mașină. Din fericire, în baia de ulei nu a fost găsit șpan, deși exista șpan în cutia de viteze, al cărei ulei nu fusese schimbat de mult timp.

În final, mecanicii au schimbat uleiurile din cutia de viteze, diferențiale și cutia de transfer. După intervenție, VW Touareg-ul a fost readus în stare de funcționare și salvat de la o posibilă cedare majoră a motorului. La cei 266.000 de kilometri, mașina fusese foarte aproape de o defecțiune care, în condițiile în care problemele ar fi continuat să fie ignorate, putea apărea în orice moment.

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