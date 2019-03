Mai mult, cei doi pregătesc spectacolele pentru luna mai și aprilie. Actrița a ținut să precizeze că Florin Piersic este foarte atent cu sănătatea lui și că cel mai probabil acesta a mers la spital pentru un control de rutină.

„Am discutat acum vreo săptămână sau două prin mesaje. Era foarte bine, discutam de programarea spectacolelor. Florin Piersic este un om care este atent cu sănătatea sa. Probabil că a mers la un control de rutină. Chiar ieri am vorbit cu organizatorul spectacolului „Străin în noapte” şi am stabilit nişte date, chiar am adăugat nişte spectacole. Dacă ar fi fost ceva grav nu am fi putut face planuri să mai jucăm un al doilea spectacol în mai. În aprilie deja este sold-out, oamenii ar fi fost anunţaţi să-şi ia banii înapoi. Dacă ar fi fost ceva aş fi fost printre cei care ar fi ştiut că este o problemă”, a explicat Medeea Marinescu, conform DCNews.

La începutul acestui an, Florin Piersic a aniversat 83 de ani, pe scena de la Cluj. La sfârșitul anului trecut, Florin Piersic a facut mărturisiri emoționante despre mama lui. „Ce mamă am avut eu și astăzi aș da orice, orice pe lume, viața mea, ca să o mai văd o singură dată. Eu fac parte dintr-o familie de preoți, din partea mamei. Bunicul și străbunicul au fost preoți”, a spus Florin Piersic, potrivit Antena Stars.

Citește și

DNA l-a chemat să le arate procurorilor „împărțirea la 3” pe Claudiu Georgescu, cel surprins de Libertatea când cerea șpagă din fonduri europene

Citește mai multe despre Florin Piersic, medeea marinescu, actor, probleme și Spital pe Libertatea.