Medicul român, apreciat de conducerea spitalului

Fondat în anul 1894, spitalul Sf. Elisabeta din Gütersloh din Germania este una dintre instituțiile medicale importante din regiunea Renania de Nord-Westfalia. Unitatea sanitară oferă servicii moderne și multidisciplinare, susținute de tehnologie de ultimă generație și colaborare interdisciplinară.

Dr. Andrei George Anghel a fost ales să conducă secția de chirurgie spinală a Spitalul Sf. Elisabeta Gütersloh la începutul lunii decembrie. Pe 12 martie, a fost întâmpinat oficial de conducerea spitalului în cadrul unei recepții festive.

Numirea medicului român vine după un proces riguros de selecție. 

„Suntem încântați că am găsit un medic șef extrem de calificat și potrivit personal pentru echipa noastră de chirurgie spinală”, a declarat directorul general, Matthias Bitter.

Patru bărbati, doi îmbrăcați în costum, unul în halat alb, unul din ei ține în mână un buchet de flori portocalii
Medicul român lucrează deja de 100 de zile la spitalul Sf. Elisabeta Foto: Spitalul Sf. Elisabeta

După aproximativ 100 de zile în funcție, bilanțul este unul pozitiv, iar integrarea noului șef de secție a fost rapidă, în ciuda unui program încărcat de operații.

La rândul său, medicul român a declarat: „Am fost primit foarte călduros și mă bucur să lucrez cu colegii dedicați”.

Primele săptămâni la spitalul Gütersloh au fost aglomerate pentru specialistul în chirurgie spinală.

Experiență solidă în chirurgia spinală

Dr. Andrei George Anghel are o experiență profesională vastă în domeniul chirurgiei coloanei vertebrale și ortopediei, dar și în terapia durerii. 

Înainte de a ajunge la Gütersloh, a ocupat funcții importante în centre medicale din Kassel, Karlsbad-Langensteinbach și Bad Wildungen.

Anterior, a fost consultant senior la Clinica de Ortopedie din Hessisch Lichtenau, o unitate specializată cu 170 de paturi. 

De asemenea, deține un certificat de master în chirurgie spinală acordat de Societatea Germană a Coloanei Vertebrale.

„Într-un proces de selecție în mai multe etape, dr. Andrei George Anghel a convins juriul pentru postul de medic șef din Gütersloh prin expertiza sa profesională, experiența de lider și entuziasmul pentru chirurgia coloanei vertebrale”, se precizează în comunicatul spitalului german.

Colaborare interdisciplinară și tehnologie modernă

Noua conducere a secției va continua dezvoltarea tratamentelor pentru afecțiunile coloanei vertebrale, în colaborare cu specialiști din radiologie și neurologie. 

Printre aceștia se numără Till Heusner, șeful Departamentului de Radiologie, și Andreas Rogalewski, șeful Neurologiei.

Colaborarea cu secția de chirurgie traumatologică este, de asemenea, esențială. Medicul șef Dieter Mann, medic șef al Departamentului de Chirurgie Traumatologică, a subliniat importanța acesteia: „Toți pacienții beneficiază de schimbul interdisciplinar și de cooperarea strânsă”.

Patru bărbați, medici, îmbrăcați la costum
Medicul român a fost întâmpinat oficial de conducerea spitalului în cadrul unei recepții festive, pe 12 martie 2026 Foto: Spitalul Sf. Elisabeta

„Întotdeauna luăm în considerare pacientul ca un întreg, astfel încât, de exemplu, în cazul procedurilor complexe, menținem o comunicare directă cu dr. Anghel cu privire la afecțiunile coloanei vertebrale preexistente degenerative sau legate de vârstă, dincolo de leziunea acută”, a detaliat medicul.

Spitalul dispune de infrastructură medicală modernă, inclusiv două scanere de tomografie computerizată (CT), două scanere de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) și echipamente de angiografie de ultimă generație, ceea ce permite tratamente avansate și precise.

Accent pe chirurgie minim invazivă

În noul său rol, medicul român își propune să dezvolte în special chirurgia minim invazivă și tratamentele pentru scolioză, contribuind astfel la modernizarea serviciilor oferite pacienților.

Născut în România și absolvent al Universității din București, dr. Andrei George Anghel are 39 de ani, este căsătorit și are doi copii în vârstă de cinci și opt ani. Acesta locuiește cu familia sa în Kassel.

Numirea sa confirmă încă o dată prezența tot mai importantă a medicilor români în sistemele medicale occidentale.

Medicii români sunt căutați și în spitalele din Franța.

Doar în ultimii șapte ani peste 7.000 de medici au plecat din România în alte țări, în condițiile în care țara noastră ocupă penultimul loc din UE la numărul de medici pe cap de locuitor – 304,7 medici la suta de mii de locuitori.

Alte date, colectate în 2021, arătau că aproape 22.000 de medici români profesează în afara granițelor.

