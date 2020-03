De Diana Meseșan,

Din 762 de cazuri confirmate în România pe 24 martie, până la ora 18.00, 103 sunt medici și asistenți medicali, adică 13,5% din total. În Spania, 12% dintre toți cei infectați erau oameni din sistemul sanitar. În Italia, erau aproape 5.000 de cadre medicale infectate duminică, sau 9% din numărul total de îmbolnăviri.

Medici, asistente și infirmiere de la spitale din România au povestit pentru Libertatea că se simt extrem de expuși, că le lipsesc echipamentele de protecție, că lipsesc procedurile, că nu sunt testați, dar și că pacienții îi mint de multe ori, ceea ce îi expune și mai tare.



Majoritatea celor care au fost intervievați pentru acest material au dorit să le fie protejată identitatea, declarând că au semnat clauze contractuale cu unitatea angajatoare care nu le permite să spună lucruri legate de activitatea lor sau a spitalului.

Corpul medical, o sită prin care virusul poate trece cu ușurință



”Nu ne sperie perspectiva întâlnirii cu coronavirusul, până la urmă, ca medici, acceptăm că putem fi expuși, că noi suntem zidul de care sa se izbească valul îmbolnăvirilor”, a spus un cadru medical de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.



”Numai că acest zid nu este unul ferm, puternic, întărit cu mijloace de apărare serioase. Nu e un scut. E doar o sită, prin care virusul poate trece cu ușurință, căci contagiozitatea lui este una teribilă. Iar noi, în loc să oprim epidemia, dimpotrivă, o să o răspândim.”



Medicul spune că nu au primit echipament special de protecție în spital.



”Nu avem speciale. Doar măști și mănuși obișnuite. Ieri am primit o donație de la o prietenă.”

Medic din Craiova:

E esențială separarea completă a circuitelor de Covid-19, adaugă acesta. ”Nu amestecarea pacienților și personalului. Trebuie să tragem concluzii din ceea ce s-a intamplat la Spitalul Gerota, la Spitalul Suceava, personalul e acum infectat și indisponibil pentru luptă. ”



”Și mai e ceva, carantinarea în spitale a personalului medical trebuie evitată. Altfel, contaminarea spațiilor și a oamenilor e foarte riscantă. Trebuie să se pledeze pentru logica testării și protejării personalului sanitar. Dacă ne vom îmbolnăvi noi, ca medici, cine va mai trata bolnavii în țara asta?”



Autoritățile au anunțat luni că vor schimba criteriile de testare, în urma apelurilor multor medici. Astfel, va fi testat și personalul medico-sanitar (inclusiv asimptomatic) contact apropiat cu caz confirmat.

Medic ATI, spital din centrul României: ”Ne spălăm măștile”



Un medic de terapie intensivă, de la un spital din centrul României, a spus că e resemnat în certitudinea că se va îmbolnăvi. “Mă rog doar doar să fac forma ușoară, să nu consum resursele, și așa puține”.



„Le-am cerut testare masivă, nu se poate (‘nu au de unde). Le-am cerut echipamente, ‘avem destule, iar noi ne spălăm măștile”.



Pe secția de ATI [Anestezie și Terapie Intensivă, n.r.] a spitalului au 15 combinezoane, a spus anestezistul. La nivel de spital, în jur de 100. Spune că e un caz fericit, și alți colegi de la alte spitale din țară nu au nici atât.

”Măști PPE avem doar la combinezoane, pe care le ținem pentru cazurile confirmate, pentru că sunt puține costume. În rest măști chirurgicale, cât le vom mai avea și pe alea. Problema este dacă acum e o transmitere comunitară, oricine poate fi infectat, chiar și asimptomatic. Eu ca anestezist sunt expus oricând intubez un pacient. Nu am de unde să știu, el fiind asimptomatic, dacă e infectat sau nu.”



”Măști separate FFP2 sau FFP3 nu avem. Am fost dispus să îmi cumpăr, atât pentru muncă, cât și pentru familie, nu am găsit nimic, doar o cutie de chirurgicale pe care am împărțit-o cum am putut.”



Acesta spune că măsurile minime de protecție pentru orice cadrul medical ar trebui să includă ”halat impermeabil, protecție pentru ochi (vizieră sau ochelari) și mască. Dacă e la o distanță de sub 1,5 m atunci mască FFP2 sau FFP3.”



Problema principală, spune medicul, e lipsa de stocuri, ca peste tot în țară.



Deocamdată nu au cazuri de Covid-19 la secția de terapie intensivă, dar s-au pregătit pentru când vor veni primii pacienți infectați.



”Noi ne-am organizat între noi și am spus că dacă apare un caz sau când vor apărea cazuri vom închiria un apartament și vom merge acolo să ne odihnim și apoi ne întoarcem la spital. Refuz să mergem acasă la familii.”



Directiva de consemn la domiciliu și la dispoziția spitalului oricând



Dacă capacitățile anumitor secții de terapie intensivă vor fi depășite, ”cel mai probabil vor fi unități ATI ad-hoc constituite în zone din spital care pot fi reorganizate”, adaugă anestezistul. ”Și vor fi mobilizați colegi în orașele din apropiere, plus cei din spital”,



La declanșarea crizei, a primit directiva de consemn la domiciliu și la dispoziția spitalului oricând.



”Probabil că toți din țară au aceeași directivă. Și da, ni s-a spus în caz de nevoie vom fi redirectionati acolo unde va fi nevoie de noi, fie în spital, fie în alte parti.”



Ambulanța Cluj: ”Se minte. Nu vor să recunoască. De aceea punem atâtea întrebări.”



Rareș – Sabin Ghilea, președintele Sindicatului Ambulanța Cluj, a spus că cei de pe ambulanță își pun costumele de protecție doar când au vreo suspiciune că persoana la care merg ar fi infectată.



”Dispecerul pune un set de întrebări fiecărui solicitant. Cinci întrebări simple plus avem și noi un set de întrebări pe care le punem în timp ce ne deplasăm spre solicitare dacă avem vreo suspiciune. Dacă considerăm ca ceva nu este în regulă sau coordonatorul consideră, ne îmbrăcăm în costum. Dar ne așteptăm [să ne infectăm, n.r.]. Se minte. Nu vor să recunoască. De aceea punem atâtea întrebări.”



Costumele sunt îmbrăcate doar la cazurile suspecte pentru că sunt puține pe stoc.



”Problema sunt costumele. Cu toate că sunt bani nu ai de unde să le cumperi. La noi s-au adus măști de la Vaslui de exemplu. Acolo s-au găsit. Vineri un producător local ne-a prezentat un costum. Așteptăm să-l scoată să vedem ce iese.”



Luni la prânz, Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj a solicitat ajutor publicului. ”Facem apel către firme, asociații, persoane etc care pot dona echipamente (costume, ochelari sau viziere, măști).”



”Dacă vom avea o escaladare a cazurilor ca în Italia, nu știu dacă fluxul de echipamente va rezista să ne protejeze”, a spus Bogdan Tănase, medic chirurg la Institutul Oncologic din București (Fundeni) și președintele Alianței Medicilor. ”Depinde ce flux de aprovizionare va putea sau nu va putea fi menținut de autorități în momente cheie.”



Infirmier Spitalul Clinic Judetean Constanta. ”Nu avem nici un costum. Măști doar cu porția, 1 sau 2 pe zi”



O infirmieră de la Spitalul Clinic Județean Constanța, care a stat în izolare la domiciliu după ce un asistent-șef de la același spital a fost confirmat cu Covid-19, a declarat pentru Libertatea că nu au echipamente de protecție.



”Nu avem nici un costum. Măști nu sunt decât cu porția, 1 sau 2 pe zi. Le ții non-stop la gură fără să le schimbi.”



Ca infirmier ești și mai expus, spune femeia.



Când oamenii se luptă pe resurse puține, se creează anumite ierarhii și în rândul personalului medical. Iar infirmierii nu sunt la vârful piramidei, deci se simt primii sacrificați.

