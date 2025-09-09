Deși contractul o obligă să anunțe perioadele de concediu și să asigure un înlocuitor, doctorița și-a lăsat parafa asistentei, care a emis rețete și concedii medicale în lipsa sa.

Femeia, care are cabinete în trei comune bihorene, a repetat practica în această vară, plecând în două vacanțe fără să respecte obligațiile contractuale. Cazul scoate în evidență modul în care unele cabinete de familie eludează regulile, în timp ce pacienții rămân fără acces la consultații reale.

O pacientă din Bihor a povestit că, pe 26 august, și-a dus copilul bolnav la cabinetul medicului de familie, dar a găsit doar asistenta, care le-a spus celor prezenți că doctorița este plecată în concediu, în Egipt, toată săptămâna.

„Programul de lucru începea la ora 13.00, noi am ajuns puțin după. În hol erau deja câțiva pacienți care așteptau doctorița și asistenta. În jurul orei 15.00 a venit numai asistenta Kalmar Zsuzsanna, care a spus că a întârziat fiindcă toată săptămâna este singură la cabinet, deoarece doamna doctor Erdei e plecată în concediu, în Egipt, cu familia”, a povestit pacienta.

Ea susține că asistenta i-a propus să elibereze o rețetă compensată pe baza uneia mai vechi sau să revină după întoarcerea doctoriței din concediu, motiv pentru care a preferat să meargă la spitalul din Marghita. Totuși, spune că, în timpul așteptării, a observat cum asistenta elibera rețete și concedii medicale în numele doctoriței de familie.

Femeia a decis să-și schimbe medicul de familie și s-o reclame pe doctoriță.



