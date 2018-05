Marinela Debu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, recomandă medicilor de familie ”să profite” de această măsură excepțională și să recomande unui număr cât mai mare de oameni să efectuseze testul, care poate salva multe vieți.Totodată îi sfătuiește pe tinerii care merg la medic să ceară aceste analize pentru că au acest drept.

”Din datele pe care le-am primit la Asociație am afalat că sunt destui medici de familie care au recomandat analize de depistarea infecției cu virușii hepatitelor cronice, un exemplu ar fi cei din Giurgiu. Dar, totodată, avem informații că sunt încă medici care nu au aflat de această prevedere excepțională. De aceea, rog medicii de familie să nu ezite a recomanda analizele”, a spus pentru Libertatea Marinela Debu.

Totodată, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România îi sfătuiește pe toți cei care ajung în cabinetul medicului de familie, mai ales tinerilor, mai ales viitoarelor mămici, să ceară aceste analize.

”Recomand tuturor celor care ajung la medicul de familie , mai ales tinerilor (30-40 de ani), mai ales tinerelor care vor să-și întemeieze o familie și să devină mămici să nu ezite să ceară analize pentru depistarea infecțiilor cu virus hepatitic B și C. Din testele pe care le facem noi, în cadrul campaniilor gratuite, avem dovada că la peste 100 de persoane testate am avut cam opt- nouă cu o astfel de infecție. Avem această oportunitate. Am câștigat-o cu multe eforturi, este cazul să o valorificăm”, a mai spus Marinela Debu.

Totodată, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România a spus că în 27 septembrie 2017, la Buruxelles , România a semnat Manifestul pentru Eliminarea Hepatitei C”.

Politicieni, medici și membri ai asociațiilor de pacienți au semnat documentul care implică România în efortul de eradicare a hepatitei C până în anul 2030.

„Eliminarea hepatitei virale, respectând ghidul OMS, necesită o colaborare strânsă între autoritățile publice, reprezentanții comunității medicale și ONG-urile care reprezintă pacienții. În acest moment, în România, există aproximativ 800.000 de persoane care suferă de hepatită B și 600.000 care suferă de hepatita C, mulți dintre ei încă nediagnosticați. Pentru a putea aborda această problemă este nevoie de o strategie națională care să acopere toți pașii importanți: prevenție, screening, diagnostic, tratament și monitorizare”, a precizat Marinela Debu.

Rodica Tănăsescu, președintele Societății Naționale a Medicilor de Familie a declarat pentru Libertatea că, din mai pot recomanda aceste analize, dar laboratoarele le vor face în funcție de buget.

”După ce au fost probleme cu softul, acum putem face analizele, dar noi le recomandăm, dar laboratoarele le fac în funcție de plafon. Dacă au plafon le fac”, a mai spus medicul de familile.