Medicul Anca Mureșan și-a publicat salariul pe Facebook și a stârnit critici în rândul internaților care au acuzat-o că, prin acest gest, ea ar face propagandă guvernării PSD. Chirurgul a explicat că a ajuns la un venit de aproape 2.400 de euro, având în vedere că a făcut și o gardă suplimentară. Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a distribuit postarea medicului Anca Mureșan, subliniind că medicii câștigă 3.600 de euro.

Anca Mureșan este medic primar chirurg la Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Octavian Fodor” din Cluj. Cadrul medical și-a publicat pe Facebook „flururașul” de salariu, pentru a arăta care sunt majorările aplicate angajaților din sistemul medical, de la 1 martie, notează monitorulcj.ro. Postarea medicului Anca Mureșan a devenit virală.

„Așa cum am spus, revin cu fluturașul pe care l-am primit azi. Acesta este venitul meu net pe martie 2018, salariu+ 1 gardă suplimentară de sâmbătă: 11.242 Ron. Ținând cont că am postat de curând că venitul meu pe luna trecută a fost de 6065 Ron, nu pot să nu spun că venitul meu aproape s-a dublat. Este un pas inainte, sunt încă multe de făcut și corectat, însă nu putem fi ipocriți și să nu recunoaștem măririle acordate”, este postarea chirurgului din Cluj.

Anca Mureșan a fost criticată de unii dintre internauți care au considerat că mesajul acesteia ar fi progapandă pentru PSD. De altfel, la scurt timp, postarea medicului a fost distribuită de Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii.

„Alţi fluturaşi de salarizare, din Sănătate! După cum observaţi, salariile brute sunt peste 3600 euro, iar in cele mai multe cazuri, la medici, vorbim de peste 3000 euro net! Ca sa terminam odată cu minciuna ca medicii ies in strada pentru ca au fost minţiţi şi le scad salariile! NICIUN MEDIC DIN ROMÂNIA NU ARE VREO SCĂDERE SALARIALĂ! Dimpotrivă! In ultimele foto aveţi şi, spre comparaţie, cât a fost salariul in Februarie şi cât a crescut in Martie.” , a scris Lia Olguța Vasilescu.