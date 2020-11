Medicul epidemiolog care a pregătit mutarea secției ATI care a ars la Spitalul Piatra Neamț lucrează și la DSP. „Am căzut în capcana asta, pentru că știam că e și la noi, și la DSP”

Intenția de a muta secția ATI cu un etaj mai jos la Spitalul Județean din Piatra Neamț fusese anunțată încă de pe 4 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă susținute în tandem de prefectul județului, George Lazăr, cu medicul Cătălin Herghelegiu, epidemiolog la spitalul în cauză și angajat al DSP Neamț.

Cătălin Herghelegiu, stânga, medic epidemiolog la Spitalul Județean Piatra Neamț alături de prefectul George Lazăr | Sursa Foto: Jurnal FM

„Este o modificare în structura de ATI, fiindcă nu mai sunt paturi suficiente, astăzi un pacient a trebuit să fie cazat în zona de suspecți. Pe lângă spațiul din fosta Neurochirurgie de la etajul 3, facem modificări pentru a caza pacienți confirmați pozitivi și pe etajul 2, zona de suspecți, unde sunt niște saloane mai mari, cu 8 paturi. Ușurăm astfel și activitatea personalului medical, ca să nu se mai împartă între cele două etaje”, declara în conferința de presă Cătălin Herghelegiu, potrivit Ziar Piatra Neamț.

Cătălin Herghelegiu spune că afirmațiile sale din conferința de presă nu țin loc de acte oficiale.

„Am anunțat că urma să fie făcută mutarea, nu anunțam altceva. Eu sunt angajat al DSP-ului, dar am și un contract de prestări servicii ca epidemiolog în spital. Sunt chestii diferite. Eu fac propuneri în ceea ce privește avizul DSP-ului, nu eu dau avizul, pentru că ar fi conflict de interese”.

Întrebat dacă DSP putea spune, în aceste condiții, că nu știa de mutare, Herghelegiu pune punct conversației: „Nu știu ce a zis DSP. Deocamdată lucrăm la niște documente, o să vă rog să reveniți”.

Prefect: „Într-o conferință de presă poate să zică oricine orice”

La rândul său, prefectul explică că anunțul din conferința de presă nu ține loc de aviz din partea DSP.

Domnul doctor acolo a făcut doar un anunț, că se lucrează la modificări, cu intenția de mutare. Mai departe e strict apanajul spitalului, care trebuia să notifice DSP și să ceară aviz. Într-o conferință de presă poate să zică oricine orice. Putea să zică, eu vreau să fac un bloc, eu vreau să fac un spital nou. Bine, om bun, fă spitalul, dacă ai toate avizele și ai tot ce îți trebuie juridic. George Lazăr, prefectul județului Neamț:

Șeful ATI: Faptul că medicul lucra și la DSP a fost o capcană

Șeful ATI, Liviu Ungureanu, susține că de întregul circuit de mutare s-a ocupat medicul epidemiolog.

Dr. Liviu Ungureanu, șeful Secției ATI de la Piatra Neamț. Foto: ZiarPiatraNeamt.ro

„Medicul cu care am pus la punct planul este și angajat al DSP, povestește Ungureanu.

Noi am căzut în capcana asta, pentru că știam că e și la noi, și la DSP și am zis că el știa tot, conducerea știa… A fost o mare confuzie. Noi am concluzionat că DSP e informat direct. Oricum vorbisem și cu alți doctori de la DSP, trimisesem și un plan cu noua situație”.

Liviu Ungureanu spune că a trimis la DSP o adresă, la începutul procedurii.

„Verbal, DSP știa. Am trimis o adresă către DSP în care menționam faptul că, nemaiputând funcționa ca până atunci, o să fie toți bolnavii la etajul 2, am trimis componența saloanelor. Au zis că e OK”. Dar nu în scris, precizează șeful ATI.

Acesta se plânge că nimeni nu știa, în ziua mutării, că documentația nu fusese trimisă la DSP de către medicul epidemiolog.

Liviu Ungureanu: Inclusiv conducerea știa că totul e clar, lămurit și sâmbătă dimineață când am întrebat, au zis: „Da, gata, puteți să-i aduceți jos.”

Libertatea: Cine v-a spus asta?

– Conducerea.

Șeful ATI știa inclusiv că, pe lângă adresa trimisă la DSP chiar de el, medicul epidemiolog făcuse schițe detaliate ale mutării. După incendiu, a aflat că medicul de la DSP a trimis hârtiile abia duminică dimineața, după ce s-a produs tragedia.

„A mai așteptat, și noi nu am știut, că voia să le cupleze și cu niște lucruri de la Ortopedie, să le trimită pe toate odată. De aceea a întârziat. Noi nu știam asta”.

Fostul director spune că nu știa nimic de mutare

Chiar și așa, întrebarea este de ce a început mutarea secției fără avizul scris al DSP și cine a dat ordinul.

„Sâmbătă dimineața am vorbit cu cei doi colegi de gardă de la spital, i-am întrebat care e situația, dacă se poate face mutarea. Mi-au spus inițial că deocamdată nu, aveam un pacient în plus. Apoi l-am transferat la Roman și pe la 11 am început mutarea”, povestește Liviu Ungureanu.

„Înainte de asta, am mai sunat încă o dată conducerea care a spus că da, e ok, puteți să vă mutați. Am zis, hai să îl sunăm din nou pe medicul epidemiolog, să-l mai întrebăm o dată. L-am sunat, din păcate nu a răspuns. El zice că a sunat înapoi pe la 13.00, dar noi începuserăm pe la 11.30 aproximativ. Și nu a mai răspuns nimeni, pentru că toți eram ocupați”.

Când am întrebat însă cine din conducere și-a asumat mutarea, șeful ATI a spus că nu-și amintește clar.

Fostul director al spitalului Lucian Micu susține că el nu a avut habar de mutare până la momentul incendiului.

Lucian Micu

Lucian Micu: Vineri dimineața, la ședința operativă pe care am făcut-o și la care a participat și medicul epidemiolog, am fost informat că s-au terminat lucrările. După care i-am dat dispoziție să obțină avizul. Mai departe, luni am aflat că de fapt nu s-a obținut avizul.

Libertatea: Înțeleg că documentele le-a trimis duminică dimineață.

– Nu știu, nu am această informație.

– Dar cine a dispus mutarea secției până la urmă? Cineva trebuia să o dispună vineri seara pentru sâmbătă, nu?

– Nu am nici această informație. Mutarea nu s-a făcut cu acordul meu, din dispoziția mea. Singura dispoziție pe care eu am dat-o a fost aceea de a obține avizul.

– Putea altcineva să dea un astfel de ordin?

– Deja nu vreau să intru nici eu în subiectul ăsta, pentru că va face parte din anchetă.

– Dumneavoastră știați că se mută secția, că a început mutarea pe la 11?

– Nu.

– Ați aflat că se mută după incendiu?

– După incendiu, da.

– Se puteau muta medicii de capul lor?

– Vreau să las ancheta să-și urmeze cursul, nu vreau să comentez pe tema asta.

Prefectul susține însă că mutarea nu putea fi făcută fără știrea cuiva din conducere.

„Nu cred eu că un doctor sau o asistentă s-ar fi apucat să mute 16 paturi fără să fi avut un acord verbal, dacă nu scris, al cuiva din conducerea spitalului. O fi domnul Micu, o fi directorul medical, o fi șeful de la ATI, dar nu cred că cineva din spital se apuca de capul lui”.



Lucian Micu: Circuitele electrice rezistau și la mai multe paturi

Fostul director se apără nu doar când vine vorba de cine a dat ordinul, dar și când vorbește de situația circuitelor electrice.

„Circuitele electrice din saloanele de la etajul 2 sunt prevăzute pentru ATI, ele erau prevăzute pentru un consum mult mai mare. Erau prevăzute pentru nouă paturi, iar cele două saloane aveau 8. Nu era la capacitate maximă. Și respectau toate standardele legate de circuitul electric, inclusiv numărul de prize de oxigen, numărul de prize de aer comprimat”.

Mai mult, susține că DSP a știut pas cu pas ce se întâmpla în spital, pentru că a trimis oameni zilnic să monitorizeze situația. „În ultima săptămână, zilnic veneau controale de la DSP pentru a verifica gradul de ocupare a paturilor”, spune Micu, care precizează însă că verificările nu au vizat lucrările efectuate în salonul cuprins de flăcări.

Procurorii au deschis o anchetă la Spitalul Județean Piatra Neamț pentru a stabili de la ce a plecat incendiul și dacă tragedia a fost cauzată de unele deficiențe administrative.

În urma incendiului produs în seara de 14 noiembrie au fost înregistrate 10 decese în rândul pacienților internați la secția ATI. 8 persoane au murit pe loc, iar alte două au decedat la scurt timp după transferul într-o altă unitate medicală COVID-19, fără să să se stabilească deocamdată o cauzalitate directă cu incendiul sau cu procedura de mutare.

Ulterior s-au înregistrat și alte decese din rândul pacienților care erau internați în salonul ATI alăturat celui în care s-a produs incendiul.

Medicul Cătălin Denciu, care a sufeit arsuri în timp ce încerca să salveze pacienții din salonul cuprins de flăcări, este tratat într-un spital din Belgia.



