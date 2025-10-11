Contextul conversației dintre Prințul Harry și fratele său, Prințul William

Meghan i-ar fi spus lui Harry: „Profită de situație”, la care el ar fi răspuns întrebând „Astăzi?”. Ducesa ar fi continuat apoi cu instrucțiunea „Fă-o în seara asta”, iar Harry ar fi replicat cu o întrebare crucială: „Îți dai seama că asta e sfârșitul?”.

Evenimentul la care a avut loc acest schimb de replici marca centenarul Armistițiului din Primul Război Mondial. Cuplul regal, îmbrăcat în ținute bleumarin asortate, a sosit ținându-se de mână pentru a se alătura restului familiei regale.

Însă, în ciuda aparențelor, tensiunile din interiorul familiei regale erau deja prezente. Conform Daily Mail, existaseră deja zvonuri despre neînțelegeri între Meghan și Kate, ducesa de Cambridge, pe diverse subiecte precum rujul și rochiile domnisoarelor de onoare de la nuntă.

De asemenea, istoricul regal Robert Lacey menționează în cartea sa „Battle of Brothers” că în 2016 avusese loc o „explozie amară” între prințul William și Harry, după ce William și-ar fi exprimat îngrijorarea față de noua relație a fratelui său.

Primele semne ale nemulțumirii

În seara precedentă evenimentului de la Westminster Abbey, Harry și Meghan fuseseră plasați în „locurile ieftine” ale lojei regale la Festivalul Comemorării, organizat la Royal Albert Hall. Acest lucru a fost remarcat de fanii familiei regale, care au observat că cuplul era aproape în afara cadrului, în timp ce regina, prințul Charles, William și Kate erau așezați împreună.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

La doar câteva zile după aceste evenimente, Harry și Meghan au anunțat că își vor separa gospodăria regală de cea a lui William și Kate, mutându-se de la Palatul Kensington la Frogmore Cottage în Windsor.

Deteriorarea relațiilor dintre ducele de Sussex și familia sa

În următorul an, relațiile dintre Sussex și restul familiei regale au continuat să se deterioreze. În iunie 2019, cuplul s-a separat de Fundația Regală comună cu William și Kate pentru a-și înființa propria fundație caritabilă, Archwell Foundation.

În timpul unui turneu regal în Africa de Sud, într-un documentar ITV, Meghan a vorbit deschis despre dificultățile cu care se confrunta în noua sa viață.

„Vă mulțumesc că întrebați, pentru că nu mulți oameni m-au întrebat dacă sunt bine… Dar este un lucru foarte real prin care trec în culise”, a declarat Meghan la acel moment.

Aceste comentarii au stârnit critici, fiind considerate nepotrivite în contextul inegalităților și sărăciei din Africa de Sud. În culise, personalul regal a fost nemulțumit, considerând că făcuseră tot posibilul pentru a sprijini cuplul în perioade „dificile”.

Anunțul retragerii din familia regală

În ianuarie 2020, Harry și Meghan au anunțat planurile lor de a se retrage din rolurile de membri seniori ai familiei regale. Într-o declarație extraordinară, ducele și ducesa au insistat că doresc să „creeze un nou rol progresiv” și sperau să-și împartă timpul între Regatul Unit și America de Nord.

La patru ani de la „Megxit”, relația cuplului cu familia regală pare să se fi deteriorat semnificativ. În noiembrie 2023, Harry și Meghan au ales să rămână departe de Festivalul Comemorării, filmând în schimb un videoclip în California.

În acest videoclip, ambii purtau blazere închise la culoare cu insigne cu maci prinse pe revere și au vorbit despre protejarea „celor mai vulnerabili din lume” împotriva amenințării violenței și vătămării digitale.

Expertul în limbaj corporal Judi James a analizat videoclipul pentru Daily Mail, observând că aspectul și limbajul corporal al cuplului „făceau să pară că au dat ceasul înapoi la vremurile când apăreau ca un cuplu regal la serviciul de comemorare din Regatul Unit”.

James a remarcat că „Harry părea foarte mult prințul alfa”, în timp ce Meghan părea „să-și ia indicațiile de la el, ca și cum ar învăța regulile”.

„Meghan pare mai puțin asertivă aici și pare să-și copieze și să-și oglindească soțul, luându-și indicațiile de la el”, a adăugat ea.

Absența lui Harry de la evenimentele Invictus Games din 2023 a fost, de asemenea, remarcată, având în vedere că el a fondat acest eveniment sportiv anual pentru militarii răniți, bolnavi sau răniți în 2014, pe când era încă membru activ al familiei regale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE