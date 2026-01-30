Documentarul despre Melania Trump a costat Amazon Studios peste 40 de milioane de dolari

Filmul a fost produs de Amazon MGM Studios și regizat de Brett Ratner, cunoscut pentru seria „Rush Hour” și pentru acuzațiile de hărțuire formulate de șase femei. Ratner a negat aceste acuzații, dar nu a oferit un comentariu oficial în urma solicitărilor presei.

Documentarul ar fi costat Amazon MGM Studios aproximativ 40 de milioane de dolari pentru drepturile de producție, iar alte 35 de milioane de dolari au fost alocate campaniei de promovare. Documentarul „Melania” se lansează săptămâna aceasta, dar Netflix se teme că nu își va recupera investiția de 35.000.000 de dolari.

Casa Albă a organizat o proiecție specială pentru un grup de CEO, printre care Tim Cook de la Apple și Lisa Su de la AMD. De asemenea, Donald Trump a promovat intens filmul pe rețeaua sa socială Truth Social, declarând: „Luați-vă biletele astăzi – se vând FOARTE repede”.

Documentarul despre Melania Trump a umplut doar două săli de cinema

Deși industria cinematografică din SUA a înregistrat o scădere a performanței la box office în ultimii ani, vânzările de bilete pentru „Melania” au atras o atenție deosebită. În Marea Britanie, The Guardian a raportat că, până luni, doar un bilet fusese vândut pentru prima proiecție de la ora 15.10 de la complexul Vue din Londra.

Ulterior, numărul biletelor vândute a crescut la 13, indică analiza. În SUA, analiza realizată de Wired.com a arătat că, dintre cele 1.398 de proiecții programate în 329 de cinematografe din 64 de orașe, doar două reprezentații din 30 ianuarie erau complet epuizate, una în Florida și una în Missouri. Ambele proiecții beneficiază de o reducere standard de 20% pentru orele de dinainte de ora 16.00.

Probleme cu proiecțiile din cinema sau chiar anulări au fost semnalate în ultimele zile

În timpul analizei realizată de Wired, o a treia proiecție din Florida părea inițial să fie sold-out, dar ulterior, două locuri din primul rând au reapărut ca fiind disponibile.

De asemenea, mai multe proiecții, inclusiv cele programate la cinematograful Mann Plymouth Grand 15 din Minnesota, au fost anulate. Cinematograful este situat în Hennepin, unde tensiunile sunt ridicate din cauza unei intervenții federale recente. Reprezentanții cinematografului nu au oferit un comentariu la solicitările presei.

În Connecticut există proiecții pentru care nu s-a vândut niciun bilet

Deși analiza Wired.com a examinat doar o parte din programările disponibile pe platforma Fandango, există posibilitatea ca alte proiecții să fie aproape de capacitate maximă sau să nu fie listate pe această platformă.

În plus, unele cinematografe pot să nu ofere opțiunea de rezervare în avans a locurilor. Un exemplu notabil este proiecția de la ora 22.15 de la cinematograful AMC Port Chester din Connecticut, unde, conform verificărilor realizate joi după-amiază, toate cele 276 de locuri erau disponibile pentru rezervare. În orice caz, publicul interesat mai are ocazia să achiziționeze bilete chiar și în ultima clipă, până la începerea fiecărei proiecții.