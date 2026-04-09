„Minciunile care mă asociază cu acest personaj infam care este Jeffrey Epstein trebuie să înceteze azi”, a cerut Melania Trump în faţa camerelor de filmat, într-o apariţie surpriză la Casa Albă.

Melania Trump a negat orice legătură cu Jeffrey Epstein, orice cunoştinţă despre infracţiunile acestuia, a respins „poveşti complet false” şi a catalogat acuzaţiile potrivit cărora este implicată într-un fel sau altul drept „calomnii”.

„Indivizii care spun minciuni despre mine sunt lipsiţi de standarde etice, umilinţă şi respect. Nu le contest ignoranţa, ci le resping mai degrabă încercările rele de a-mi defăima reputaţia”, a declarat ea, citată de The Associated Press.

Soția președintelui Donald Trump a cerut Congresului să organizeze o audiere publică a victimelor lui Epstein, pentru a le da posibilitatea să depună mărturie în faţa congresmenilor şi a le înscrie mărturiile în arhivele Congresului.

„Fiecare femeie trebuie să aibă posibilitatea de a-și spune povestea în mod public dacă doreşte acest lucru. Atunci şi numai atunci vom avea adevărul”, a declarat ea.

Melania Trump a susținut că nu a fost prietenă nici cu Epstein şi nici cu Ghislaine Maxwell, dar a recunoscut că frecventau aceleaşi cercuri sociale la New York şi în Florida.

Ea a catalogat un răspuns pe care l-a dat unui e-mail pe care l-a primit de la Maxwell drept o „corespondenţă ocazională”, fără să ofere detalii. „Răspunsul meu politicos la e-mailul său nu este nimic altceva decât un fleac”, a pretins ea.

Acest mesaj neaşteptat intervine în timp ce scandalul Epstein pare să fi fost eclipsat de războiul din Iran şi alte probleme majore.

