Corespondența dintre Melania Trump și Ghislaine Maxwell

Conform documentelor, la 23 octombrie 2002, Melania Trump, care pe atunci era partenera de viață a lui Donald Trump, i-a trimis un e-mail lui Ghislaine Maxwell. În mesaj, Melania își exprima aprecierea pentru un articol publicat de Maxwell despre Jeffrey Epstein în revista „New York Magazine” și își manifesta dorința de a se întâlni cu aceasta. Melania a încheiat mesajul cu formula: „Cu dragoste, Melania” .

Răspunsul lui Maxwell a fost unul călduros, însă aceasta a menționat că nu vor putea să se întâlnească din cauza unui program încărcat. Maxwell i-a scris: „Draga mea, mulțumesc pentru mesaj. De fapt, planurile s-au schimbat din nou și acum sunt în drum spre New York. Plec din nou vineri, așa că, din păcate, încă nu cred că voi avea timp să te văd. Voi încerca să te sun.”

Ghislaine Maxwell a fost condamnată la 20 de ani de închisoare în SUA pentru că l-a ajutat pe fostul iubit Jeffrey Epstein să abuzeze de fete tinere.

Conexiunea cu Jeffrey Epstein

Schimbul de mesaje a avut loc în perioada în care Donald Trump și Melania erau într-o relație, înainte de căsătoria lor din 2005. Articolul din NY Magazine, lăudat de Melania, conținea un citat controversat al lui Donald Trump despre Jeffrey Epstein: „Îi plac femeile tinere străine” .

În corespondența sa cu Maxwell, Melania i-a scris: „Dragă G, ce mai faci? O poveste frumoasă despre JE (inițialele lui Jeffrey Epstein) în revista NY. Arăți grozav în poză.” De asemenea, aceasta s-a arătat interesată să viziteze Palm Beach, unde Donald Trump deținea o proprietate.

Legături ulterioare cu Epstein

Numele Melaniei Trump a fost menționat și într-o conversație dintre Jeffrey Epstein și Michael Woff, în 2017, pe durata primului mandat prezidențial al lui Donald Trump. Într-un mesaj, Epstein ar fi făcut referire la Melania, afirmând: „Unii jurnaliști lucrează pe urmele iubitului Melaniei” . Acest schimb de mesaje a avut loc cu doi ani înainte de moartea controversată a lui Epstein, găsit decedat într-o închisoare din New York în timp ce era cercetat pentru trafic de minore.

Într-un alt e-mail, datat 9 noiembrie 2016, la o zi după ce Donald Trump a fost ales președinte, acesta i-a trimis un mesaj lui Epstein în care o descria pe Melania ca fiind „o frumoasă”. Detaliile acestor corespondențe continuă să alimenteze speculațiile despre relațiile complicate dintre familia Trump și personalitățile implicate în scandalul Epstein.

Documentarul controversat al Melaniei Trump

Publicarea acestor documente coincide cu lansarea unui documentar despre viața Melaniei Trump, care a avut premiera în cinematografe pe 30 ianuarie 2026. Documentarul urmărește viața și perspectiva celor 20 de zile dinaintea revenirii lui Donald Trump ca președinte al SUA, în ianuarie 2025. Deși a generat controverse la nivel mondial, mulți spectatori și critici au considerat că filmul nu ar fi trebuit realizat.

