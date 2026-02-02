Corespondența dintre Melania Trump și Ghislaine Maxwell

Conform documentelor, la 23 octombrie 2002, Melania Trump, care pe atunci era partenera de viață a lui Donald Trump, i-a trimis un e-mail lui Ghislaine Maxwell. În mesaj, Melania își exprima aprecierea pentru un articol publicat de Maxwell despre Jeffrey Epstein în revista „New York Magazine” și își manifesta dorința de a se întâlni cu aceasta. Melania a încheiat mesajul cu formula: „Cu dragoste, Melania” .

Răspunsul lui Maxwell a fost unul călduros, însă aceasta a menționat că nu vor putea să se întâlnească din cauza unui program încărcat. Maxwell i-a scris: „Draga mea, mulțumesc pentru mesaj. De fapt, planurile s-au schimbat din nou și acum sunt în drum spre New York. Plec din nou vineri, așa că, din păcate, încă nu cred că voi avea timp să te văd. Voi încerca să te sun.” 

Ghislaine Maxwell a fost condamnată la 20 de ani de închisoare în SUA pentru că l-a ajutat pe fostul iubit Jeffrey Epstein să abuzeze de fete tinere.

Conexiunea cu Jeffrey Epstein

Schimbul de mesaje a avut loc în perioada în care Donald Trump și Melania erau într-o relație, înainte de căsătoria lor din 2005. Articolul din NY Magazine, lăudat de Melania, conținea un citat controversat al lui Donald Trump despre Jeffrey Epstein: „Îi plac femeile tinere străine” .

În corespondența sa cu Maxwell, Melania i-a scris: „Dragă G, ce mai faci? O poveste frumoasă despre JE (inițialele lui Jeffrey Epstein) în revista NY. Arăți grozav în poză.” De asemenea, aceasta s-a arătat interesată să viziteze Palm Beach, unde Donald Trump deținea o proprietate.

Legături ulterioare cu Epstein

Numele Melaniei Trump a fost menționat și într-o conversație dintre Jeffrey Epstein și Michael Woff, în 2017, pe durata primului mandat prezidențial al lui Donald Trump. Într-un mesaj, Epstein ar fi făcut referire la Melania, afirmând: „Unii jurnaliști lucrează pe urmele iubitului Melaniei” . Acest schimb de mesaje a avut loc cu doi ani înainte de moartea controversată a lui Epstein, găsit decedat într-o închisoare din New York în timp ce era cercetat pentru trafic de minore.

Într-un alt e-mail, datat 9 noiembrie 2016, la o zi după ce Donald Trump a fost ales președinte, acesta i-a trimis un mesaj lui Epstein în care o descria pe Melania ca fiind „o frumoasă”. Detaliile acestor corespondențe continuă să alimenteze speculațiile despre relațiile complicate dintre familia Trump și personalitățile implicate în scandalul Epstein.

Documentarul controversat al Melaniei Trump

Publicarea acestor documente coincide cu lansarea unui documentar despre viața Melaniei Trump, care a avut premiera în cinematografe pe 30 ianuarie 2026. Documentarul urmărește viața și perspectiva celor 20 de zile dinaintea revenirii lui Donald Trump ca președinte al SUA, în ianuarie 2025. Deși a generat controverse la nivel mondial, mulți spectatori și critici au considerat că filmul nu ar fi trebuit realizat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan, anunțul momentului pentru români: "Suntem într-o situație în care...". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan, anunțul momentului pentru români: "Suntem într-o situație în care...". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu”
GSP.RO
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu”
După finala pierdută contra lui Alcaraz, Djokovic a ridicat privirea spre tribuna unde se afla Nadal
GSP.RO
După finala pierdută contra lui Alcaraz, Djokovic a ridicat privirea spre tribuna unde se afla Nadal
Parteneri
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac, da, ea e! Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Vezi dacă ești pe listă
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac, da, ea e! Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Vezi dacă ești pe listă
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Șoferii români pot primi amenzi uriașe dacă fac acest lucru
Știri România 11:16
Șoferii români pot primi amenzi uriașe dacă fac acest lucru
Apă gratuită în aeroport. Ce se schimbă pentru pasagerii din Otopeni și Băneasa
Știri România 11:08
Apă gratuită în aeroport. Ce se schimbă pentru pasagerii din Otopeni și Băneasa
Parteneri
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele
Adevarul.ro
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Cine este Ertan Saban, actorul care vrea să cucerească publicul din România. Apare la Kanal D, în locul serialului „Fata de la fereastră”
Stiri Mondene 11:10
Cine este Ertan Saban, actorul care vrea să cucerească publicul din România. Apare la Kanal D, în locul serialului „Fata de la fereastră”
Topul celor mai bine îmbrăcate vedete de la Grammy 2026. De la artista care a apărut cu rochia „suspendată de sâni” până la apariția lui Lady Gaga
Stiri Mondene 11:02
Topul celor mai bine îmbrăcate vedete de la Grammy 2026. De la artista care a apărut cu rochia „suspendată de sâni” până la apariția lui Lady Gaga
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu
ObservatorNews.ro
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Libertateapentrufemei.ro
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
GSP.ro
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
Parteneri
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Mediafax.ro
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Politică 01 feb.
Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Politică 01 feb.
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
Fanatik.ro
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online