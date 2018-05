AUDIO / Meleşcanu, surprins de numirile din propriul minister: “Premierul Dăncilă nu m-a consultat când a schimbat agentul României la Curtea de Justiţie a UE”

Teodor Meleşcanu a fost interpelat de jurnalişti la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Adiministrative (SNSPA) din Bucureşti, unde oficialul a participat la deschiderea conferinței „Challenges to EU’s borders in the 21st Century”.

Redăm integral scurtul dialog între ministrul de Externe şi jurnalişti:

Reporter: – Vrem să vă întrebăm şi noi de domnul Canţăr?

Teodor Meleşcanu: – De cine?

– De domnul Canţăr. Noul agent guvernamental al României la Curtea Europeană de Justiţie.

– Nu-l cunosc. Nu este în zona mea. Nu l-am cunoscut niciodată. Ministrul delegat de ocupă (Victor Negrescu, ministrul Afacerilor Europene şi fost eurodeputat PSD – n.r)

– Şi nu a fost nevoie de aprobarea dvs?

– Nu a fost nevoie. N-am aprobat pe nimeni. Este hotărâre de guvern.

– V-a consultat doamna Dăncilă înainte să-l numească?

– Nu.

– Nu v-a consultat?

– Nu.

– Este o funcţie importantă, totuşi.

– Este, sigur.

Premierul Viorica Dăncilă l-a numit luna aceasta, prin hotărâre de guvern, pe Costin Radu Canţăr în funcţia de agent guvernamental al României la Curtea Europeană de Justiţie. În 2016, Canţăr, care a fost inspector la Consiliul Concurenţei, a picat examenul de intrare în Ministerul Afacerilor Externe. El este fiul lui Mircea Canţăr, şeful ziarului “Cuvântul Libertăţii” din Craiova, o publicaţie apropiată de liderul PSD Dolj Olguţa Vasilescu, în prezent ministru al Muncii.

Costin Canţăr îl va înlocui pe Horaţiu Radu, care a avut 11 ani de activitate de reprezentare a României în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului si a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Timp de 4 ani a fost agentul României la CEDO şi 7 ani Agentul României la Curtea de Justiţie a UE.

Contactat de Libertatea, Horaţiu Radu a declarat că, potrivit legii, ministrul Meleşcanu ar fi trebui să avizeze eliberarea sa din funcţie.

“Nu aş vrea sa privesc in cheie politica si nici sa fac speculaţii. Nu m-a anunţat nimeni că voi fi eliberat din funcţie. Am aflat din presă după ce mi-a semnalat un prieten. Nu mi s-a adus vreun reproş de natură profesionala.. Dimpotrivă, ministrul de externe, dl. Melescanu mi-a transmis în mod constant că are foarte mare încredere atât în mine cât şi în echipa mea. Nu domnia sa a decis deşi, conform legii, ar fi trebuit sa avizeze eliberarea din funcţie. Ministrul Negrescu nu mi-a reproşat nimic. Nici nu avea ce. La cum functionează administraţia romanească, o spun fără modestie, instituţia AG Guvernamental pentru CJUE a performat la nivel de elită. Nu am fost vreodată obligaţi la plata unor sancţiuni, am reuşit corectarea unor erori ale Comisiei Europene care au generat milioane României şi am avut deseori opinii care au fost îmbrăţişate de Curte şi au devenit jurisprudenţa europeană. Cu doamna Prim Ministru nu am vorbit niciodată. nu ne-am cunoscut personal. Dacă m-a cunoscut a făcut-o doar prin intermediul opiniilor altora”, ne-a declarat Horaţiu Radu.