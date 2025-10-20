Clanul sirian a comis peste 160 de infracțiuni în Germania

Membrii familiei au atras atenția în sud-vestul Germaniei prin comportamentul lor. Portalul austriac de știri Heute.at relatează că șase dintre membrii plecați au fost condamnați pentru diverse infracțiuni, inclusiv acte de violență și furt grav.

Aceștia au comis peste 160 de infracțiuni, iar unii dintre membrii clanului sirian au fost deja condamnați și se află în închisoare, iar alții au fost deja repatriați în țara de origine.

Potrivit portalului austriac de știri, Ministerul Justiției din Baden-Württemberg a anunțat luni că 17 membri ai familiei, mulți dintre ei cunoscuți poliției, s-au întors în Siria.

Trei dintre membrii familiei de sirieni rămân în închisoare în Germania

Trei membri ai familiei rămân încarcerați în Germania, executând sentințe de mai mulți ani. Patru membri au părăsit țara în iunie și august, direct din detenție sau arest preventiv.

În cursul zilei de sâmbătă, 18 octombrie, alți 13 membri au plecat înapoi în Siria, după cum relatează presa străină.

Membrii clanului sirian primesc câte 1.350 de euro de la statul german

Pentru repatrierea voluntară, fiecare membru al familiei a primit în medie 1.350 de euro. Familia, originară din Siria, a sosit în Germania între 2015 și 2020, stabilindu-se în Stuttgart.

Recomandări Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie

Autoritățile germane par să fi optat pentru o abordare care încurajează repatrierea voluntară în cazurile problematice.

Care este procedura de repatriere din Germania în Siria

Procedura de repatriere din Germania în Siria este în prezent complexă și condiționată de factori politici și de securitate. Germania nu efectuează repatrieri în masă, dar intenționează să expulzeze în special cetățenii sirieni care sunt considerați infractori sau extremiști, iar repatrierile voluntare sunt sprijinite pentru cei care doresc să se întoarcă.

Cetățenii sirieni integrați bine în Germania (cei care au învățat limba, lucrează sau studiază) nu sunt deportați forțat. Prcedura și condițiile generale de repatriere includ:

Deciziile de azil sunt revizuite pe baza evoluției situației de securitate din Siria; dacă se consideră că nu mai este nevoie de azil, deciziile pot fi revocate.

Deportările sunt pregătite mai ales pentru persoanele fără permis de ședere legal, în special pentru cei implicați în infracțiuni.

Există colaborări între Ministerul German de Interne, Ministerul de Externe și Guvernul sirian pentru facilitarea repatrierilor în condiții de securitate.

În prezent, situația din Siria este monitorizată continuu, iar repatrierile masive nu sunt încă considerate sigure.

Procedura legală germană include un program de sprijin pentru repatrierea voluntară a cetățenilor sirieni care doresc să se întoarcă.

În primăvara acestui an, un grup de femei din România a atras atenția autorităților germane. Trei hoațe românce au reușit să intre în apartamentul unei polițiste din Germania, însă agenta care se afla acasă a reușit să o prindă pe unde dintre ele imediat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE