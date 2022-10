Membrii trupei BTS vor face serviciul militar în Coreea de Sud. Când vor reveni în muzică

„Membrii grupului BTS sunt ocupaţi acum cu realizarea planurilor lor privind efectuarea stagiului militar. Unul dintre membrii grupului, Jin, va începe în curând acest proces, imediat după ce programul său legat de lansarea unui single în calitate de artist solo se va încheia la sfârşitul lunii octombrie.

El va urma apoi procedura de recrutare stabilită de Guvernul Coreii de Sud. Ceilalţi membri ai trupei îşi vor efectua stagiile militare în funcţie de propriile planuri”, au transmis reprezentanţii casei Bighit Music.

Și au continuat: „Atât casa noastră de producţie, cât şi membrii BTS aşteaptă cu nerăbdare ca grupul să îşi reia cariera în jurul anului 2025 după efectuarea stagiilor lor militare”.

Hotărârea artiștilor de la BTS de a efectua stagiul militar contribuie la evitarea unei situaţii controversate cu care se confrunta Guvernul de la Seul. Serviciul militar este obligatoriu pentru toţi bărbaţii sud-coreeni cu vârste sub 30 de ani.

Recomandări EXCLUSIV. Generalul Cristian Radu, șeful IGSU care a ascuns filmările de la Colectiv, este cercetat penal pentru că și-a pus șoferul să-și asume, în locul lui, un accident

Actualul sistem permite anumite excepţii, anumiţi sportivi de top şi artişti din domeniul muzicii clasice au fost excluşi de la satisfacerea stagiului militar obligatoriu în baza acestui regulament, însă artiştii pop nu au beneficiat până acum de o astfel de scutire, notează a1.ro.

BTS este o trupă sud-coreeană formată din șapte membri, sub agenția Big Hit Music. Ei au debutat pe 12 Iunie 2013 cu piesa No More Dream din primul lor single, 2 Cool 4 Skool. Cu această muzică, BTS a câștigat premiile New Artist of the Year la Melon Music Awards, Golden Disc Awards și Seoul Music Awards.

Foto: Hepta

