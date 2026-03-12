De ce infracțiune sunt acuzați

Trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală gravă și amenințare. Acestea sunt acuzațiile aduse lui Gradu și Ileana Cârpaci, de procurorii din Germania, care au emis pe numele românilor un mandat european de arestare.

Conform surselor Libertatea, Gradu și Ileana Cârpaci sunt acuzați că l-au transformat pe Claudiu M. într-un sclav. Pe fondul problemelor renale severe de care suferea Gradu, victima a fost constrânsă să accepte să îi doneze acestuia un rinichi.

Potrivit procurorilor germani, în casa din München a familiei Cârpaci, Ileana și Gradu i-au amenajat victimei o locuință, făcând-o total dependentă de ei. Practic, susțin anchetatorii, victima a fost lăsată fără pașaport și carte de identitate și a fost obligată să presteze munci în beneficiul familiei Cârpaci, dar și să semneze contracte de vânzare-cumpărare a unor mașini.

Autoritățile germane susțin că, sub amenințarea uciderii părinților din România, victima a fost constrânsă să accepte să îi doneze lui Gradu Cârpaci un rinichi. Transplantul de rinichi a avut loc în iunie 2022, la Spitalul Universitar Freiburg am Breisgau. La spital, cu ocazia transplantului, victima a declarat, în mod fals, că este nepotul lui Gradu Cârpaci.

Surse Libertatea au declarat că, pe baza mandatului european de arestare emis de autoritățile din Germania, Gradu și Ileana Cârpaci sunt căutați pentru a fi arestați și trimiși în Germania.

