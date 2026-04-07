Interogatoriul a durat 12 ore, timp în care femeia a recunoscut faptul că l-a ucis pe medicul anestezist. Aceasta a încercat să îi convingă pe ofițerii Serviciului Omoruri că a fost în legitimă apărare, relatează Observator News.

Medicul a fost înjunghiat de 17 ori. Primul cuțit s-ar fi rupt în fotoliul pe care stătea acesta, așa că a mai luat unul, continuând să îl atace. Femeia a luat o sticlă de vodcă, după ce l-a lăsat fără suflare, a turnat-o pe el și i-a dat foc pentru a ascunde urmele.

Cei doi se cunoșteau de mai bine de 3 ani, de când femeia a sunat la un anunț publicat de doctor. Apropiaților le spunea că făcea curățenie în casa acestuia, însă acum s-a aflat că cei doi aveau o relație.

Cristian Staicu i-ar fi dat bani de fiecare dată când se întâlneau, iar anchetatorii cred că motivul crimei ar putea fi chiar banii.

După faptă, femeia a luat telefonul medicului, a încuiat ușa și a ieșit prin spatele blocului, fiind găsită de polițiști la 4 zile de la descoperirea crimei.

În urma perchezițiilor efectuate la casa femeii, polițiștii au găsit atât telefonul medicului, cât și cheile de la apartament. Mesajele dintre ei i-au ajutat pe anchetatori să înțeleagă relația acestora, potrivit Observator News.

Nimeni din familie nu știa de viața dublă a femeii de 39 de ani, până la sosirea mascaților, spun anchetatorii.

Cristian Staicu avea 72 de ani și era un medic respectat. A lucrat la Spitalul Gomoiu, iar în ultimii 20 de ani a făcut parte din echipa Spitalului Lahovari. Cu trei zile înainte de tragedie își încheiase ultima gardă și își luase rămas-bun de la colegi.

