Cumpărată de nouă în noiembrie 1982 de un ceasornicar britanic, domnul Hough, pentru 24.400 de lire, echivalentul a 87.000 de euro în zilele noastre, mașina nu a fost niciodată folosită.

A fost păstrat într-o încăpere încălzită și fără umiditate, ferit de soare și umezeală, fapt care a permis caroseriei sale albastru-verde metalizat să rămână impecabilă.

Interiorul este complet original: autocolantele din fabrică, pielea, lemnul, chiar și mirosul din epocă fiind intacte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Anvelopele Michelin XWX nu s-au rotit niciodată, iar motorul este încă acoperit de ceara protectoare aplicată la fabrică.

„Pielea este direct dintr-o tăbăcărie – având mirosul «nou» pe care îl iubim cu toții. Este, pur și simplu, o capsulă a timpului.”, spun cei de la SL Shop.

Mașina era echipată cu toate opțiunile posibile la acea vreme: aer condiționat, scaune încălzite, ABS, tapițerie din piele și vopsea metalizată – opțiuni în valoare de peste 2.300 de lire sterline.

Recomandări DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro

Potrivit lui Sam Bailey, fondatorul The SL Shop, mașina este „cea mai fidelă reflectare a planurilor originale ale modelului R107”.

Ea va fi expusă într-un spațiu climatizat al colecției The SL Shop, fără a fi scoasă la vânzare.

„Ne angajăm să nu oferim niciodată acest vehicul spre vânzare.”

Modelul 500 SL, lansat în 1980, era echipat cu un motor V8 de 5,0 litri și 240 CP, transmisie automată în patru trepte și un nivel de confort demn de epoca de aur a Mercedes-Benz. La acea vreme, acest SL putea rivaliza în performanță cu Ferrari sau Maserati.

Se spune că este singurul exemplar nerestaurat și neînmatriculat de 500 SL existent în afara Muzeului Mercedes-Benz din Stuttgart.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE