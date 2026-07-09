Un Mercedes a ars în fața Academiei Militare din București. Cum arată mașina după incendiu

Incendiul, ale cărui cauze nu sunt deocamdată cunoscute, a avut loc mai exact pe strada Doctor Dumitru Bagdasar, iar pompierii au fost anunțați în jurul orei 15.50, potrivit informațiilor Libertatea.

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La fața locului au fost aduse o mașină SMURD, o Descarcerare și 2 mașini cu apă.

Zona unde a ars mașina Mercedes. Foto: Google Maps

Focul a fost stins la scurt timp după intervenția ISU, iar din primele date nu există victime. Mașina Mercedes a ars în proporție de 75 la sută, conform informațiilor oferite de pompieri.

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