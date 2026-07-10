Ministerul Educației a publicat ghidul admiterii la liceu 2026. Cum se completează fișa de înscriere. Greșeala care-i poate lăsa și pe cei mai buni elevi fără loc

Repartizarea pe locurile speciale pentru elevii romi și cei cu CES

Înaintea repartizării computerizate are loc repartizarea pe locurile speciale dedicate elevilor romi și celor cu cerințe educaționale speciale (CES).

Calendar:

  • 13-14 iulie 2026 – completarea opțiunilor;
  • 16 iulie 2026 – repartizarea și comunicarea rezultatelor.

Elevii care nu obțin un loc în această etapă sau care renunță la locul primit vor putea participa ulterior la repartizarea computerizată alături de ceilalți candidați.

În aceeași perioadă, 13-14 iulie, se desfășoară și înscrierea pentru admiterea în învățământul special.

Ministerul Educației a publicat ghidul admiterii la liceu 2026. Cum se completează fișa de înscriere. Greșeala care-i poate lăsa și pe cei mai buni elevi fără loc

Cum îți pregătești fișa de admitere

Ministerul Educației recomandă ca elevii să nu completeze fișa de admitere în grabă. Înainte de completarea opțiunilor este bine să:

  • consulți broșura de admitere a județului;
  • notezi codurile liceelor și specializărilor care te interesează;
  • verifici ultimele medii de admitere din anii anteriori;
  • compari aceste medii cu poziția ta în ierarhia județeană sau a Municipiului București.

Mediile din anii trecuți sunt doar orientative și nu limitează în niciun fel opțiunile pe care le poți completa.

Ministerul Educației a publicat ghidul admiterii la liceu 2026. Cum se completează fișa de înscriere. Greșeala care-i poate lăsa și pe cei mai buni elevi fără loc

Cea mai importantă recomandare: completează cât mai multe opțiuni

Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de candidați este completarea unui număr prea mic de opțiuni. Specialiștii Ministerului Educației recomandă introducerea unui număr cât mai mare de coduri, în ordinea preferințelor reale. Sistemul verifică fiecare opțiune, de sus în jos, și îl repartizează pe candidat la prima specializare unde media îi permite admiterea.

Atenție!

  • codurile trebuie completate fără greșeli;
  • opțiunile trebuie trecute în ordinea preferințelor, nu în funcție de media estimată;
  • înainte de semnarea fișei, verificați atent toate datele introduse în sistem.

O eroare de cod sau prea puține opțiuni pot duce la nerepartizarea candidatului sau la repartizarea la o specializare nedorită.

Ministerul Educației a publicat ghidul admiterii la liceu 2026. Cum se completează fișa de înscriere. Greșeala care-i poate lăsa și pe cei mai buni elevi fără loc

Cum alegi un liceu din alt județ

Elevii care doresc să studieze într-un alt județ au acest drept, însă pot opta pentru un singur județ. Fișa poate fi completată:

  • la școala de proveniență;
  • la centrul special de admitere din județul în care elevul dorește să fie repartizat.

În acest caz se folosesc exclusiv codurile din broșura județului ales.

Ce faci după repartizarea computerizată

Elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul la liceul unde au fost repartizați.

Calendar:

  • 23-28 iulie 2026 – depunerea dosarelor de înscriere.

Este recomandat ca elevii și părinții să urmărească permanent site-ul sau paginile oficiale ale liceului pentru informații privind programul de înscriere și documentele necesare. Există soluții și pentru cazurile speciale: în perioada 29-31 iulie 2026, comisiile județene de admitere analizează situațiile speciale apărute după repartizare.

Acestea pot include:

  • probleme medicale;
  • schimburi între elevi;
  • repartizarea sau redistribuirea gemenilor;
  • apropierea de domiciliu;
  • redistribuirea pe locurile rămase libere.

În majoritatea situațiilor, elevul trebuie să aibă cel puțin media ultimului admis la clasa în care solicită transferul și să existe locuri disponibile. Excepție fac cazurile privind candidații gemeni.

Ministerul Educației a publicat ghidul admiterii la liceu 2026. Cum se completează fișa de înscriere. Greșeala care-i poate lăsa și pe cei mai buni elevi fără loc

Ai rămas fără loc? Urmează etapa a II-a a admiterii la liceu

Elevii care nu au fost admiși în prima etapă pot participa la etapa a doua a admiterii.

Calendarul etapei a II-a:

  • 31 iulie – afișarea locurilor rămase libere;
  • 10-12 august – înscrierea candidaților;
  • 17-18 august – repartizarea de către comisiile județene.

Ministerul recomandă urmărirea permanentă a anunțurilor inspectoratelor școlare, deoarece acestea comunică toate informațiile privind probele de aptitudini și testările pentru limbile moderne.

Sfaturi pentru elevii care aleg învățământul tehnologic sau dual

Elevii interesați de o calificare profesională pot opta pentru:

  • învățământ liceal tehnologic;
  • învățământ liceal tehnologic în sistem dual.

La repartizarea computerizată participă doar candidații care au susținut Evaluarea Națională. Opțiunile se completează pentru perechi de calificări profesionale:

  • nivel 3 – certificat după primii trei ani de studiu;
  • nivel 4 – obținut la finalul celor patru ani de liceu.

Candidații care nu au susținut Evaluarea Națională vor putea fi repartizați în cea de-a doua etapă de admitere.

Ministerul Educației a publicat ghidul admiterii la liceu 2026. Cum se completează fișa de înscriere. Greșeala care-i poate lăsa și pe cei mai buni elevi fără loc

Ce trebuie să reții

✔ 13-14 iulie – completarea opțiunilor pentru locurile speciale și învățământul special.

✔ 16 iulie – repartizarea pe locurile speciale.

✔ Completează cât mai multe opțiuni, în ordinea preferințelor reale.

✔ Verifică atent codurile înainte de semnarea fișei.

✔ 23-28 iulie – depunerea dosarelor la liceele unde ai fost repartizat.

✔ Dacă nu ai fost admis în prima etapă, poți participa la etapa a II-a din luna august.

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