Jaguar XJ – înmatriculat în șapte țări

Compania de date auto carVertical a derulat o serie de cercetări în România și în alte 17 țări europene, analizând cele mai ieșite din comun situații întâlnite pe piața mașinilor second-hand în 2025.

Raportul a evidențiat numeroase cazuri extreme în România. Printre acestea, au fost descoperite mașini „întinerite” cu sute de mii de kilometri, vehicule care au trecut prin până la șapte țări diferite înainte să ajungă și la noi, precum și autoturisme care au costuri de reparații ce depășesc uneori 150.000 euro.

Astfel, un Jaguar XJ verificat în România a fost înmatriculat în nu mai puțin de șapte țări, un record în baza de date carVertical, conform unui comunicat emis companie. De asemenea un BMW Seria 3 a fost înmatriculat în 6 țări, în timp ce modele precum Volkswagen Passat, BMW Seria 5 și BMW Seria 6 au schimbat 5 țări.

Un Mercedes-Benz E 63 AMG a schimbat 22 de proprietari

De asemenea, există vehicule care au avut un număr impresionant de proprietari: un Mercedes-Benz E 63 AMG a schimbat 22 de mâini, în timp ce un BMW Seria 3 și un BMW X6 au avut 20 și, respectiv, 19 proprietari.

„Dacă o mașină schimbă constant proprietarii, în multe cazuri acest lucru indică probleme serioase care nu sunt remediate datorită complexității sau costurilor ridicate. În loc să fie reparat corespunzător, vehiculul este vândut în mod repetat”,a spus Matas Buzelis, expert în piața auto la carVertical.

Acesta subliniază faptul că, deseori, actualul proprietar al unei astfel de mașini nu este conștient că vehiculul a trecut anterior „prin multe mâini și prin multe țări”. „Dacă o mașină este achiziționată fără să-i fi fost verificat istoricul, este practic imposibil să afli aceste detalii prin alte mijloace”, a mai adăugat el.

Germania, care exportă aproape 2 milioane de mașini anual, nu pune la dispoziție altor țări datele pe care le deține despre vehicule.

„Cu alte cuvinte, de îndată ce o mașină este vândută într-o altă țară, istoricul său devine inaccesibil și rămâne în bazele de date care aparțin instituțiilor germane. Germania nu este singura țară europeană care are astfel de restricții stricte. În Europa, multe mașini sunt importate dintr-o țară în alta, iar acest lucru creează condiții favorabile pentru vânzătorii necinstiți să ascundă istoricul vehiculelor și să înșele cumpărătorii de bună credință”, se mai arată în comunicat.

Skoda Superb cu 36 de înregistrări de daună

Unele mașini verificate în România au avut zeci de înregistrări de daune. De exemplu, o Škoda Superb a acumulat 36 de astfel de înregistrări, iar un Mercedes-Benz ML-Class și o Toyota Land Cruiser Prado au avut 33 și 29 de înregistrări.

„Numărul înregistrărilor de daune nu coincide neapărat cu numărul de incidente rutiere în care a fost implicată mașina. În unele cazuri, mai multe înregistrări de daune pot fi asociate cu același accident, numărul total de daune reflectând gravitatea acestuia”, potrivit sursei citate.

Daunele aduse mașinilor de lux sunt evaluate cel mai scump de către asigurători. În România, cea mai mare valoare totală a daunelor, potrivit analizei citate, a fost deținută de un Porsche 911 Targa 4 GTS (185.000 euro), urmat de un Rolls Royce Ghost (155.000 euro) și de un Lamborghini Urus (155.000 euro).

„Dacă valoarea daunelor unei mașini ajunge la zeci sau chiar sute de mii de euro, ar trebui să o eviți sau cel puțin să o duci la o inspecție amănunțită la un service autorizat. Rapoartele de istoric îți arată care parte a mașinii fost avariată. Prin urmare, poți cere specialiștilor să evalueze mai atent componentele care au fost afectate. Dacă sari peste acest pas și cumperi o mașină care a fost grav avariată, poți avea probleme mai târziu, mai ales în momentul în care vrei să vinzi vehiculul care are un istoric compromis.” mai spune Matas Buzelis.

Kilometrajul trucat, o practică în floare: modelul care a fost dat înapoi în medie cu 327.000 km

Un alt aspect alarmant este falsificarea kilometrajului, o problemă care costă europenii milioane de euro anual. În România, modelele Ford Tourneo Custom au fost lideri în această practică, cu kilometraje ajustate în medie cu 327.000 km. Urmează Citroën Jumper (283.000 km) și Mercedes-Benz GL-Class (281.000 km).

„Modelele importate din străinătate vin deseori la pachet cu un kilometraj falsificat”, explică Buzelis.

Restricțiile în partajarea datelor între țări permit această fraudă, iar o soluție viabilă ar fi o politică europeană unitară care să faciliteze accesul la istoricul vehiculelor.

Compania carVertical, care operează în 37 de țări, extrage date din registre oficiale, companii de asigurări și alte surse pentru a oferi o imagine completă asupra istoricului auto.