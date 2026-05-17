Șeful Mercedes nu exclude intrarea companiei în industria de armament: „Am fi pregătiți”

Mercedes-Benz ar putea lua în calcul o implicare în industria de apărare, pe fondul intensificării investițiilor militare în Europa.

Într-un interviu acordat publicației Wall Street Journal, directorul general al companiei, Ola Källenius, a declarat că grupul este deschis ideii, dacă aceasta va avea sens din punct de vedere economic.

„Lumea a devenit mai imprevizibilă și cred că este foarte clar că Europa trebuie să își dezvolte capacitatea de apărare. Dacă am putea avea un rol pozitiv în acest proces, am fi pregătiți”, a spus Källenius.

Produsele militare ar reprezenta doar o nișă

Șeful Mercedes a precizat însă că eventualele activități din sectorul apărării ar avea o pondere redusă comparativ cu producția auto tradițională. Potrivit acestuia, domeniul militar ar putea deveni o nișă în creștere și ar putea contribui la rezultatele financiare ale companiei.

În prezent, Mercedes-Benz nu are planuri concrete pentru producția proprie de armament, iar declarațiile lui Källenius indică mai degrabă o deschidere strategică față de acest sector.

Legătura grupului cu industria militară nu este însă complet nouă.

Daimler Truck, companie separată de Mercedes din 2021, produce deja vehicule speciale pentru uz militar, inclusiv modelele Mercedes-Benz Unimog și Mercedes-Benz Zetros.

Tot mai mulți constructori auto se orientează spre apărare

Creșterea bugetelor militare transformă industria de apărare într-un posibil nou domeniu de dezvoltare pentru producătorii auto.

Potrivit Reuters, Volkswagen ar fi discutat cu grupul israelian Rafael Advanced Defense Systems despre posibilitatea adaptării fabricii din Osnabrück pentru producția de sisteme de apărare antirachetă. Volkswagen a negat însă oficial informațiile. De asemenea, MAN este deja implicată în construcția de vehicule militare prin parteneriatul Rheinmetall MAN Military Vehicles.

În Statele Unite, General Motors activează în domeniul militar prin divizia GM Defense, iar compania sud-coreeană Hyundai Rotem produce inclusiv tancul K2 Black Panther.

Recent, Mercedes a anunțat vânzarea tuturor reprezentanțelor sale auto din Berlin către grupul canadian Alpha Auto Group, condus de omul de afaceri Kuldeep Billan. Decizia afectează aproximativ 1.200 de angajați, care au aflat despre tranzacție printr-un e-mail intern.

