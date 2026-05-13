Șoc pentru angajații Mercedes din Berlin

Potrivit informațiilor apărute în presa germană, angajații reprezentanțelor Mercedes din Berlin se opuneau de aproape doi ani planurilor de vânzare a companiei.

Luni însă, cei aproximativ 1.200 de salariați au fost informați oficial, printr-un e-mail, că rețeaua de distribuție a fost vândută grupului canadian condus de omul de afaceri Kuldeep Billan, fondator și director al Alpha Auto Group.

Conform publicației B.Z. die Stimme Berlins, vânzarea Mercedes include cele șapte reprezentanțe Mercedes din Spandau, Marienfelde, Holzhauser Straße, Rhinstraße, AirportCenter Schönefeld, centrul de vopsitorie și caroserie Ludwigsfeld și complexul Mercedes-Welt de pe Salzufer.

După Berlin ar urma reprezentanțele din Hamburg, München și regiunea Rhein-Ruhr

Potrivit surselor citate de presa germană, după Berlin ar urma reprezentanțele din Hamburg, München și regiunea Rhein-Ruhr. În total, aproximativ 8.000 de angajați din 20 de reprezentanțe și 80 de unități Mercedes din Germania ar putea fi afectați de planul de vânzare.

Conform informațiilor din interiorul companiei, procesul ar urma să fie finalizat în mai puțin de patru ani.

Oferte pentru salariați

Un angajat al reprezentanței Mercedes din Berlin a declarat că celor care aleg să plece li s-ar oferi aproximativ 30.000 de euro, plus câteva salarii compensatorii.

„Lucrez aici de aproape 30 de ani. O astfel de ofertă este o insultă”, a spus salariatul.

Pentru ceilalți angajați ar exista doar o garanție de un an privind păstrarea locului de muncă. După această perioadă, actualele contracte Mercedes-Benz ar urma să fie înlocuite cu noi contracte, ceea ce ar putea însemna reduceri salariale sau mai multă muncă.

Nu este clar nici dacă noul proprietar va respecta actualele contracte colective de muncă.

Mercedes impune o condiție importantă

Potrivit informațiilor publicate, Mercedes ar fi impus ca în complexul Mercedes-Welt de pe Salzufer să fie vândute exclusiv automobile Mercedes timp de încă cinci ani.

În celelalte reprezentanțe însă, noul proprietar ar putea comercializa și alte mărci auto.

Alpha Auto Group distribuie în prezent peste 37 de branduri auto la nivel internațional.

Cine este noul proprietar

Alpha Auto Group deține peste 160 de reprezentanțe auto francizate în Canada, Statele Unite, Marea Britanie, Suedia și Danemarca.

Miercuri este programată la Berlin o adunare extraordinară a angajaților, la care este așteptat și Kuldeep Billan, pentru a prezenta planurile grupului canadian privind viitorul reprezentanțelor Mercedes din capitala germană.

Anul trecut, aproximativ 5.500 de angajați au părăsit Mercedes-Benz printr-un program de plecări voluntare. Conform relatărilor din presa germană, programul a început în aprilie 2025 și s-a încheiat la finalul lunii martie 2026.

Programul, numit „Next Level Performance”, face parte dintr-un plan de reducere a costurilor în valoare totală de 5 miliarde de euro până în 2027 și a vizat în principal persoanele care nu sunt implicate direct în producția de automobile. Întrucât acești angajați din Germania sunt protejați de concediere prin acorduri de întreprindere până la sfârșitul anului 2034, compania listată la DAX trebuia să le prezinte oferte atractive pentru a le rezilia voluntar contractele. Tot anul trecut, presa germană scria că pachetele de compensare sunt stabilite individual, în funcție de vârstă, vechime, poziție și salariu. De exemplu, un manager de echipă în vârstă de 55 de ani, cu 30 de ani de experiență și un salariu de 9.000 de euro pe lună, putea primi peste 500.000 de euro, iar un salariat de 45 de ani, cu 20 de ani de experiență și un venit lunar de 7.500 de euro – aproximativ 300.000 de euro.

Potrivit publicației Business Insider, la sfârșitul anului 2024, Mercedes avea aproximativ 175.000 de angajați la nivel mondial, dintre care 115.000 în Germania.

