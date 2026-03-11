Este pentru prima dată în istoria de 130 de ani a Mercedes-Benz când compania încredințeză dezvoltarea unei noi platforme pentru vehicule unui centru de cercetare din afara Germaniei.

Toate modelele compacte vor fi vizate

Centrul chinez de cercetare și dezvoltare va servi acum ca sediu global pentru dezvoltarea vehiculelor compacte, în timp ce centrul de dezvoltare german se va concentra pe vehiculele de dimensiuni medii și mari.

Surse din industrie citate de 36kr dezvăluie că Mercedes-Benz a lansat o nouă platformă cu numele de cod „Phoenix”, care va susține vehiculele electrice entry-level la nivel global.

Această platformă, inițial planificată să intre în producție în jurul anului 2030, va încorpora arhitectura electrică GEEA a Geely.

Când va fi finalizată, aceasta va înlocui actuala platformă MMA a Mercedes și va produce modele compacte, inclusiv vehicule din clasele A, B, GLA, GLB și CLA pentru piețele mondiale.

Vizite comune

Potrivit 36kr, conducerea Mercedes a vizitat frecvent centrul de cercetare și dezvoltare Geely din Hangzhou Bay începând cu sfârșitul lunii ianuarie.

Cei doi giganți auto negociază o colaborare la nivel de electronică auto și arhitectură electrică.

Geely este acționar al Mercedes, cu aproape 10% din titluri. Alți 10% sunt deținuți de către BAIC, un grup auto de stat tot din China.

Surse indică faptul că Mercedes-Benz efectuează în prezent verificări de validare a conceptului pe baza arhitecturii GEEA 4.0 a Geely, care este proiectată atât pentru vehicule tradiționale, cât și pentru vehicule electrice. Arhitectura GEEA 3.0, care a debutat în modelul Galaxy E5 al Geely în 2024, a susținut deja vânzări de peste un milion de unități.

„Magia reducerii costurilor”

Surse apropiate Mercedes-Benz au arătat că „în ultimii 1-2 ani, Mercedes a studiat magia reducerii de costuri a Chinei în producția de automobile”. Reducerea costurilor pare să fie un obiectiv principal în spatele acestei decizii strategice.

Inginerii Mercedes ar fi fost impresionați de ce au realizat experții chinezi.
După ce au efectuat un studiu cuprinzător de dezasamblare a modelului Zeekr 001 – marca de lux a grupului Geely, inginerii Mercedes au recunoscut calitatea tehnică a vehiculului, remarcând în același timp costul său semnificativ mai mic în comparație cu vehiculele Mercedes.

Producătorii occidentali, la mila Chinei

Această colaborare reflectă o tendință crescândă în rândul producătorilor auto globali de a căuta expertiza tehnologică chineză în sectorul vehiculelor electrice inteligente.

Anterior, Volkswagen a încheiat un parteneriat cu Xpeng, Stellantis și-a unit forțele cu Leapmotor, iar Renault colaborează la rândul său cu Geely. Concomitent, grupul Dongfeng face Dacia Spring pentru Renault în China.

De asemenea, Ford discută la rândul său o potențială cooperare cu Geely în domeniul sistemelor de conducere autonomă și al software-ului de conectivitate inteligentă, iar alte informații dădeau o colaborare și cu Xiaomi.

Ford are deja o colaborare cu grupul de stat Changan, șefii constructorului fiind uimiți de capacitățile mașinilor electrice realizate de compania chineză.

Inversare de trend

Aceasta inversează dinamica tradițională a „pieței tehnologice” care a caracterizat industria auto chineză timp de decenii.

Acum, companiile chineze exportă tehnologii de bază către giganții auto globali care se confruntă cu dificultăți în dezvoltarea de software pentru vehicule electrice și inteligente.

