Peste 1.000 de mercenari ruși și sirieni din Libia s-au retras de pe frontul situat la sud de Tripoli, după ce intervenția militară a Turciei le-a blocat drumul spre capitală, scrie Bloomberg.

Implicarea Ankarei a oprit astfel, cel puțin pentru moment, tentativa mareșalului libian Khalifa Haftar, omul susținut de Moscova, de a intra în Tripoli.

Scopul lui Haftar, un fost ofițer din armata Colonelului Gaddafi, este să preia controlul asupra capitalei din mâinile guvernului recunoscut pe plan internațional și susținut pe front de Turcia.

Mercenarii din grupul Wagner, condus de Evgheni Prigojin, un om de afaceri apropiat al lui Vladimir Putin, jucaseră un rol cheie în războiul din Siria, înainte de a fi trimiși în Libia pentru a-l susține pe Haftar.

Acum, spun surse din Tripoli, ei s-au retras de pe pozițiile ocupate lângă capitală spre orașul Bani Walid, aflat la 150 de kilometri depărtare, luând cu ei artileria grea. De acolo, mercenarii au ajuns la baza aeriană Juffra, din centrul Libiei.

Un război prin intermediari

Războiul civil libian, care a provocat mii de morți și a alungat din case 200.000 de oameni, potrivit estimărilor, a împărțit în două țara bogată în rezerve de petrol, dorite de toată lumea.

Guvernul Acordului Național (GNA), recunoscut de ONU, controlează Tripoli și al treilea oraș al țării, Misrata, în vreme ce Armata Națională a Libiei (LNA), condusă de Haftar, controlează orașul Benghazi și cea mai mare parte din estul și sudul țării.

Conflictul este inclusiv unul dus prin intermediari. În ajutorul lui Haftar, perceput drept o figură anti-islamistă, au sărit Rusia, Emiratele Arabe Unite și Egipt, care i-au trimis sprijin militar, inclusiv mercenari, avioane și sisteme antiaeriene.

Sosirea mercenarilor ruși, anul trecut, a oferit o gură de oxigen asaltului asupra capitalei, dar în cele din urmă, atacul nu a avut succes.

Forțele guvernului recunoscut de ONU, pe frontul de la sud de Tripoli FOTO: Hepta

Implicarea Turciei, care în ianuarie a trimis mii de membri ai milițiilor siriene în ajutorul guvernului de la Tripoli, a schimbat însă echilibrul situației.

După o serie de victorii succesive, forțele guvernului, susținute de milițiile siriene trimise de Turcia, se pregătesc acum să înceapă o ofensivă asupra orașului Tarhouna, ultimul bastion al lui Haftar din vestul Libiei.

În timpul luptelor din ultimele săptămâni, cel puțin șapte sisteme anti-aeriene rusești Pantsir au fost distruse de dronele Turciei, o situație jenantă pentru Moscova, care a vândut acest echipament militar în întreaga lume, scrie The Times.

Avioane rusești au sosit în Libia

În ianuarie, Vladimir Putin a găzduit o reuniune la Moscova, în încercarea de a media un acord de pace între cele două tabere, care i-ar fi întărit statutul de jucător major în Orientul Mijlociu. Guvernul de la Tripoli a anunțat că susține acordul, dar mareșalul Haftar a refuzat.

Turcia și Rusia și-au reiterat recent susținerea pentru încetarea luptelor. Îndemnuri la de-escaladarea conflictului au fost lansate săptămâna trecută și de președintele SUA Donald Trump și de cel francez, Emmanuel Macron.

În același timp însă, Moscova a trimis în Libia mai multe avioane de război Mig-29. Informația, care apăruse de ceva vreme în spațiul public, a fost confirmată marți de Armata americană.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

-----

"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." - Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5 — US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020

Potrivit U.S. AFRICA COMMAND, aeronavele au ajuns recent în Libia din Rusia, după ce au tranzitat Siria, unde au fost vopsite pentru a ascunde originea rusească.

Avioanele militare rusești au cel mai probabil rolul de a oferi suport aerian Grupului Wagner, care susține Armata Națională Libiană, au mai spus oficialii US Army.

”Rusia încearcă să încline balanța în favoarea ei în Libia. Așa cum au făcut-o în Siria, își extind prezența militară în Africa, folosind mercenari sponsorizați de guvern, precum cei din grupul Wagner”, a declarat generalul american Stephen Townsend.

1.200 de mercenari ruși în Libia

Prezența mercenarilor ruși în Libia, negată ferm de Moscova și de mareșalul Haftar, a fost documentată de numeroși diplomați și jurnaliști.

Potrivit unui raport confidențial al ONU, citat de Al Jazeera, Grupul Wagner ar fi detașat în țara nord-africană în jur de 1.200 de oameni.

Monitorii ONU au identificat cel puțin 20 de zboruri între Rusia și estul Libiei între august 2018 și august 2019, efectuate de avioane civile care au legătură cu grupul Wagner sau sunt deținute de acesta.

Monitorii au identificat și detaliile a 122 de mercenari Wagner, care sunt operaționali sau au fost operaționali în Libia.

În jur de 39 dintre aceștia sunt membri ai echipei de lunetiști din cadrul grupului, potrivit raportului ONU, al cărui conținut a ajuns pe surse în mâinile presei.

Wagner, care a fost prezent nu doar în Siria, dar și în estul Ucrainei, este format în mare parte din luptători ruși, dar și din Belarus, Republica Moldova, Serbia sau Ucraina, potrivit raportului ONU.

